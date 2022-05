L'insegnante Di Schiena: «Oggi sciopero anche per le famiglie e i loro bambini»

Trenta maggio '22, sciopero generale della scuola proclamato dalle sigle sindacali (Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams, Sisa, Anief, Flp Scuola) legate alla nuova riforma che il Ministero sta varando con il Dl n.36/22. Uno sciopero che arriva a pochi giorni dalla chiusura dell'anno scolastico e che fonda i suoi motivi su questioni legate al reclutamento, alla formazione, alle risorse per il contratto e ai precari.

In merito alla "necessità" di scioperare accogliamo e pubblichiamo l'intervento dell'insegnante andriese, Vincenza Di Schiena:

«Insegno dal 2006 nella Scuola Pubblica e questo è il mio 3* sciopero. Due solo nell'ultimo anno scolastico.

Non sono ricca, e i soldi decurtati dallo stipendio mi pesano. Lo dico per tranquillizzare chi ha pensato 'la maestra si è presa una vacanza'.

Mi spiace per il disservizio creato alle famiglie e all'assenza di fronte ai bambini.

Sciopero anche per loro. Lo sciopero è un diritto fondamentale, ed io che parlo di regole e costituzione come strumento per il benessere sociale, metto in pratica.

Non si può assistere inermi al lento smantellamento della Scuola Pubblica.

Non si può svolgere un lavoro così cruciale per il Paese e sottoporre i docenti a pressioni e doveri ogni giorno più incombenti, con un salario fra i più bassi d'Europa.

Decidere sulla nostra formazione senza una programmazione concordata, manca anche una programmazione delle assunzioni. E molto di più.

Il malessere cresce e così viene compromessa la 'qualità' del lavoro. Concetto che sta tanto a cuore ai riformisti della 'Buona scuola'.

Sciopero per far sapere allo Stato che non voglio farmi prosciugare dal sistema, voglio lavorare con serenità e passione, ma stante ai fatti non ci siamo!

Sciopero anche per difendere la mia categoria spesso infangata da insulti.

Sciopero perché il benessere di noi docenti possa far vivere la scuola stessa.

Ad oggi, buona parte delle famiglie non riconosce l'impegno e lo sforzo, talvolta oltre misura, riposto nella vita scolastica. Dunque anche per questo lo Stato deve aprire gli occhi e tutelarci».