Canone unico patrimoniale: la Giunta approva le tariffe

Con propria deliberazione, la Giunta comunale ha approvato le tariffe 2022 del canone unico patrimoniale che è stato introdotto in sostituizione di altre imposte, ovvero, l’imposta/canone sulla pubblicità, il diritto di affissione, il canone previsto all’art.27, commi 7 e 8, del codice della strada e la tassa/canone per l’occupazione spazi e aree pubbliche.

Un provvedimento importante che arriva a seguito di modifiche normative intervenute nelle ultime settimane che hanno prorogato a settembre la "semplificazione amministrativa" per il rilascio delle concessioni.

Un passaggio importante che consentirà, finalmente, soprattutto per quanto riguarda i dehors, la definizione di quanto dovuto e il rilascio delle autorizzazioni previste per quelle attività che ne faranno richiesta o il rinnovo per quelli già in possesso.

Qui le nuove tariffe approvate