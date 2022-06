Un quadrangolare di solidarietà per i pazienti ematologici

Domenica 05 giugno 2022 presso lo Stadio “Degli ulivi” alle ore 17,30 A.i.l. Bat con il patrocinio del Comune di Andria e A.s.l. Bt organizza il Quadrangolare di calcio fra le squadre dilettantistiche della:

- Polizia Locale Comune di Andria

- A.s.l. Bt

- Polizia di Stato (scende in campo in memoria di Giuseppe Volpe)

- Avvocati andriesi

L’Evento è finalizzato a raccolta fondi a favore di pazienti ematologici dell’Ucraina, profughi in cura presso reparti di Ematologia in Italia, e del territorio in cura presso la “u.o.c. di Ematologia” di Barletta.

Ospiti straordinari:

- Roberta Gentile – giovane cantante andriese, splendida voce italiana del jazz/soul reduce da straordinari successi a Tokio, Osaka, Londra e Milano.

- scuola di danza - “Dance talent”

- clown dottori

Ingresso gratuito su presentazione di invito ritirabile dalle 17 alle 20 presso la sede: A.i.l. Bat – via Genova, 10; telefono 376-0171569