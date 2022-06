Una scuola dal cuore grande: gli studenti dell’Ites “Carafa” organizzano una lotteria di beneficenza

Una scuola dal cuore grande: così vogliamo definire l’istituto superiore “Ettore Carafa” e i suoi studenti. Nella comunità scolastica infatti mercoledì scorso è stata condotta una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà destinato alla fondazione Telethon, a cui i ragazzi hanno preso parte numerosi. Tra i premi, cesti di prodotti, buoni sconto e al primo classificato un I-Phone 13.

L’obiettivo principale è stato focalizzare l'attenzione sulle problematiche legate alle malattie genetiche e/o rare che non devono essere messe in secondo piano per gli avvenimenti attuali riguardante il covid e la guerra.

Il ricavato finale è stato di 500€, che aiuteranno i ricercatori di Telethon nei loro progetti.

Si ringraziano in particolare la prof.ssa Piarulli e il preside Vito Amatulli per aver collaborato in questa iniziativa.