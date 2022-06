Doppio cognome ai neonati, novità all’ufficio anagrafe

L'Ufficio di Stato Civile del Comune di Andria rende noto che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 131 del 27.04.2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 01.06.2022, ha stabilito che l'illegittimità delle norme che prevedono la automatica attribuzione del cognome paterno, in caso di contestuale riconoscimento del neonato e in assenza di diversa manifestazione di volontà di entrambi i genitori anche adottanti.

In proposito la Corte Costituzionale sancisce che le norme censurate avrebbero dovuto prevedere che il figlio/l'adottato "assume i cognomi dei genitori/adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto."

Pertanto a far data dal 01.06.2022 le dichiarazioni di nascita da rendersi davanti all'Ufficiale di Stato Civile dovranno necessariamente essere corredate da specifica dichiarazione di entrambi i genitori circa il cognome da attribuire al neonato e in caso di volontà di attribuzione del doppio cognome il relativo ordine.

A tal fine è stato predisposto idoneo modello di dichiarazione, che si allega al presente comunicato, da sottoscriversi da entrambi i genitori e che dovrà essere depositato presso l'Ufficio di Stato Civile all'atto della registrazione del neonato.