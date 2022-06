Dopo il successo del 2020 con il corso di alta formazione “DiversaMente prendersi cura”, parte una nuova avventura con il corso “La ricerca del Benessere in un mondo che cambia”.

Sarà un altro momento di crescita, non solo da un punto di vista professionale, ma anche e soprattutto da un punto di vista personale.

Un per-corso di formazione pensato dal team di Centro Studi Psicologia delle Dinamiche Sistemico - Relazionali costituito da dott. Saverio Costantino, Psicologo della riabilitazione psichiatrica EPASSS e Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale, dott.ssa Marilù Liso, Medico Psichiatra della riabilitazione EPASSS, e Elena Lorusso, psicologa psicoterapeuta.

La Formazione è incontro, è benessere, è cura delle persone attraverso la cura dei contenuti e delle persone che li trasmettono.

Il corso nasce con l’intento di offrire ai professionisti, sanitari e non, un’opportunità di crescita e la scoperta di temi d’avanguardia multidisciplinari.

Sono 3 le giornate di formazione organizzate che impegneranno illustri relatori in incontri formativi originali e coinvolgenti.

Il primo incontro è previsto per il 24 Settembre 2022, intitolato “Quel “NIENTE” che cura: quanto siamo in grado di somministrare noi stessi”. Interverranno il dott. Saverio Costantino, il dott. Giuseppe Barrasso - Medico Psichiatra Direttore del DSM della ASL BT, la dott.ssa Marilù Liso ed infine la dott.ssa Elena Lorusso.

A seguire il 15 Ottobre 2022 l’incontro dal titolo “Nel viaggio verso il cambiamento. L’uso di tecniche di immaginazione guidata” in cui interverranno la dott.ssa Rosa Iannone - Psicologa Psicoterapeuta Funzionale, dott. Saverio Costantino, dott. Antonio Gallicchio - Mental Coach & Trainer | Mindfulness Instructor, Avv. Francesco Bruno - Presidente Fondazione Pugliese per le Neurodiversità.

Si chiude il corso il 05 Novembre 2022 con l’incontro su “Informare e Comunicare il benessere” in cui interverranno la dott.ssa Micaela Abbinante - Dirigente Responsabile ad interim UOSVD Formazione e Polo Universitario, il dott. Salvatore Giallongo - Assistente Sociale presso Direzione DSM ASL BT, la dott.ssa Claudia Bianchino - Ingegnera Biomedica e ricercatrice presso Università degli Studi di Milano, e il dott. Fabio Russo - Dottore in economia e commercio.

Il corso è patrocinato da ASL BT, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Della Provincia Barletta-Andria-Trani, dell’Ordine dei Farmacisti delle province di Bari e Barletta - Andria - Trani e SIF - Società Italiana di Psicoterapia Funzionale. E' altresì in convenzione con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

L’evento è realizzato in sinergia anche con numerosi partner come Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, L’Albero della Vita, BCC Appolo-Lucana, AD MEDICAL, Associazione In Compagnia del Sorriso e Villa Carafa.

Finalmente saremo in presenza, presso il Future Center, sito a Barletta in via Marconi 39.

La partecipazione alle 3 giornate formative garantisce l’assegnazione di 30 crediti ECM.

Il corso è accreditato per: medici, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti sociali, educatori professionali, farmacisti, odontoiatri e fisioterapisti.

L'aggiornamento continuo rafforza le competenze, rafforza le conoscenze e intensifica i rapporti.

Per iscriversi o avere informazioni più dettagliate potete scrivere all’indirizzo psicoloriamo@gmail.com