Presentato il bando per far conoscere ai ragazzi il lavoro delle Istituzioni europee

È stata presentata questa mattina ad Andria l’iniziativa rivolta ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, per far conoscere loro da vicino il lavoro svolto dalle istituzioni europee. Ad illustrare i dettagli il capogruppo del M5S al Comune di Andria Michele Coratella, Grazia Di Bari consigliera regionale con delega alle politiche culturali e l'europarlamentare Mario Furore.

​«I ragazzi che avranno conseguito i migliori risultati alla fine di un percorso formativo sulle istituzioni europee - ha dichiarato Grazia Di Bari - avranno la possibilità di fare un viaggio d'istruzione a Bruxelles per conoscerne da vicino i lavori. In questo modo loro stessi potranno raccontare ai coetanei come funzionano le istituzioni europee».

​«Un’iniziativa per avvicinare i nostri ragazzi all'Europa e far capire loro l'importanza di fare parte di un unico Stato.- ha spiegato Michele Coratella - Auspichiamo che possa incontrare il favore dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e dei ragazzi, che sono i veri protagonisti di questo bando».

​«A due anni di distanza dall'inizio della pandemia - ha concluso l'europarlamentare Mario Furore - ritorniamo a proporre ai ragazzi di impegnarsi a conoscere da vicino l'Europa, così che possano rendersi conto che è molto più vicina di quanto pensino. Gli studenti a Bruxelles potranno frequentare seminari e partecipare agli incontri, in modo da approfondire tutti gli aspetti riguardanti i compiti e le funzioni delle istituzioni europee».

Il bando sarà presentato in tutti gli istituti di secondo grado di Andria a partire da settembre 2022.