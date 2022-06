Destava preoccupazione la situazione di alcuni alberi presenti negli ambienti esterni della parrocchia San Riccardo nel quartiere di San Valentino, ragion per cui don Michelangelo Tondolo ha deciso di farli abbattere. La cosa non è passata inosservata ad alcuni residenti che allarmati hanno chiesto lumi e aiuto alla nostra redazione per trovare una spiegazione logica a quanto accaduto.

È lo stesso don Michelangelo a commentare la scelta di eliminare, per l'esattezza, 5 alberi: «Il più grande degli alberi abbattuti era purtroppo morto e, dopo aver interessato anche gli uffici comunali, ho dovuto far abbatterlo poiché stava diventando un serio pericolo per l'incolumità pubblica. Gli altri 4 alberi che ho fatto togliere, invece, erano dei pini piantati quarant'anni fa: oggi, purtroppo, a distanza di 40 anni le radici di quei pini, che solitamente non si piantano vicino ai fabbricati, stavano mettendo in serio pericolo il sottosuolo e le fondamenta della chiesa. L'asfalto in alcuni punti è evidentemente deformato. Personalmente, già due anni fa, feci abbattere altri 4 pini e ne piantai ben 7 di alberi più consoni all'ambiente circostante».

Don Michelangelo garantisce che gli alberi abbattuti in questi giorni saranno sicuramente sostituiti da altri alberi: «Io che raccolgo olio esausto, che ho detto sì all'apertura di una casa dell'acqua, non posso contraddire il mio modo di vivere green e nel rispetto dell'ambiente circostante. In questi luoghi ci sarà altro verde e più sicurezza per tutti noi che li viviamo e li curiamo».

Non va dimenticato che altri 33 alberi, tanti quanto gli anni di Cristo, sono stati piantati a spese della parrocchia nelle immediate vicinanze della stessa a riprova di quanta cura e interesse per il verde, sia don Michelangelo che diversi parrocchiani, dimostrano quotidianamente.