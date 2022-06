Canne in garage: protagonisti bambini poco più che 11enni

«Una sera sono uscita con le mie amiche. Hanno deciso di portarmi in un garage. Lì l’atmosfera non era delle migliori perché i bambini facevano canne come fossero caramelle»: sono parole scritte in una lettera da una bambina andriese di soli undici anni. La chiameremo Giulia ma è solo un nome di fantasia. La piccola racconta di voler racchiudere in poche righe e “senza paura” quello che le è accaduto. Rivela di aver vissuto «amicizie stupende alle elementari che, purtroppo, sono finite perché le strade si sono separate». Con la scuola media, poi, incontra altre amiche. «Tutto bene - confessa - sino a quando non decidono di unirsi a persone poco raccomandabili, appartenenti a famiglie che hanno commesso errori che i figli - sottolinea - cercano di imitare». Quella sera Giulia le segue ma nella lettera racconta di essersi allontanata dopo aver assistito a quella scena. Lascia quei “bambini” perché preferisce “non mettersi in guai spiacevoli”.

Quanto descritto da Giulia è agghiacciante e, insieme, scandaloso. È altrettanto scandaloso il fatto che qualcuno possa vendere droga a quei piccoli.

Per Nino Milazzo e Grazia Terlizzi, coordinatori del gruppo famiglie “Uniti per vivere”, questi sono pericoli che gli adolescenti vivono quotidianamente. «Si tratta di un fenomeno esteso in città» specificano. Operando nelle parrocchie di San Giuseppe Artigiano e Madonna di Pompei, il gruppo accoglie e supporta persone che vivono dipendenze. È costituito da famiglie che si autogestiscono con un’unica regola: ascoltarsi.

I due spiegano che la società è abituata a giudicare e scartare tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d’azzardo e ciò comporta il loro isolamento. «Invece che accostarsi a queste persone per aiutarle, ce ne stiamo alla larga. È importante che riscoprano l’amicizia e le relazioni, hanno bisogno di rapporti, contesti e luoghi diversi da quelli che le hanno condotte sulla cattiva strada. La politica, le associazioni e le parrocchie con i gruppi giovanili - concludono Nino e Grazia - dovrebbero tendere una mano. Purtroppo, viviamo come isole nella società».