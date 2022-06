Processione Madonna Altomare: l'itinerario

Nel calendario religioso della Civitas Mariae, quello con la Madonna dell'Altomare è per gli andriesi un appuntamento particolarmente sentito. Quest'anno, dopo l'emergenza sanitaria degli ultimi due anni, torna la manifestazione religiosa esterna. L'uscita in processione è fissata alle ore 17.30 da piazza Altomare.

In occasione del passaggio della Processione, il settore Viabilità del Comune di Andria ha istituito per domani, martedì 7 giugno 2022, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su piazza Altomare e via Carmine, dalle ore 04:00 alle ore 24:00; la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta, (dalle ore 15:00 sino a fine processione), sul seguente percorso: Chiesa dell' Altomare, via San Vito, via Imperatore Costantino, via Traiano, via don Riccardo Lotti, via Riccardo I Normanno, via Medaglia d'oro Lorusso, via Domenico Bolognese, via Padre Savarese, via Maggiore Galliano, piazza Santa Maria Vetere, via Gen. Arimondi, via Brunforte, via De Deo, via Annunziata, piazza Porta la Barra, via Orsini, piazza Ruggero Settimo, via Gioacchino Poli, viale Alto Adige, viale Istria, via Duca di Genova, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via De Gasperi, via G. Bovio, piazza Umberto I, via Attimonelli, pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Carmine e piazza Altomare.

Nei casi di effettiva necessità, l'accesso sarà consentito ai veicoli delle forze dell' ordine, a quelli al servizio delle persone invalide e, ove possibile, ai soli residenti per l'entrata e l'uscita dai garage.

La suddetta disciplina diverrà operante con l'installazione della segnaletica mobile e con la sistemazione delle transenne metalliche.