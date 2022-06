La Bat non è una provincia per giovani: penultimo posto nel sondaggio del Sole24Ore

Semplificando - magari un po' troppo - si potrebbe dire che la provincia Bat "non è per giovani". D'altronde il 106esimo posto nella seconda edizione dell'indagine sulla qualità della vita per generazioni pubblicata oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", non lascia molto spazio ad altre valutazioni. L'indagine - tre indici (bambini, giovani e anziani) "calcolati ciascuno su 12 parametri statistici" - e' stata presentata ieri al Festival dell'economia di Trento. Al primo posto vi sono Aosta per i bambini, Piacenza per i giovani e Cagliari per gli anziani.

L'unica provincia che conquista un posto in tutte le top ten - e' scritto piu' avanti - e' Trento, seguita da Parma che resta sempre tra le prime quindici. Mentre ai vertici si incontra il Centro-Nord, sembra che il Sud non sappia stare al passo con le esigenze delle famiglie, nonostante si confermi il territorio piu' giovane e piu' prolifico in base ad alcuni indicatori demografici (come il tasso di fecondita' o l'indice di dipendenza degli anziani).

Per quanto riguarda le classifiche dei 12 indicatori di settore, nel campo dei bambini, la provincia Bat figura al 69esimo posto della classifica generale, al 28esimo posto per tasso di fecondità, al 61esimo posto per pediatri attivi ogni mille residenti, al 41esimo per scuole accessibli, all'82esimo posto per asili nido, al 41esimo per indice tra sport e bambini e al 17esimo per delitti denunciati a danno di minori.

Nella classifica riservata ai giovani, la Bat e' al 95esimo posto per saldo migratorio totale, la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza per mille abitanti, al 19esimo posto per imprenditoria giovanile, al 6to per quoziente di nunzialità e al 96esimo per laureati e al 79esimo per disoccupazione giovanile.

Nella classica riservata agli anziani, la Bat è al 41esimo posto per qualità della vita degli over 65, all'88esimo posto per speranza di vita a 65 anni, al 15esimo per assistenza domiciliare, al 74esimo per orti urbani, al 33esimo posto per il trasporto di anziani e disabili, al 14esimo posto per consumo di farmaci per malattie croniche e al 2do posto per consumo di farmaci per depressione.