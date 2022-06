Al via le celebrazioni di sant'Antonio di Padova

"Carissimi amici e fratelli, Pace e bene. Nella gioia del Signore torniamo a celebrare in pienezza e maggiore serenità la festa del nostro amato Antonio di Padova.

La sua festa diventa per tutti occasione per fermarsi alla presenza di Dio, come ha fatto lui, e lasciarsi raggiungere da una Parola che Dio sempre custodisce nel suo cuore e vuole consegnare personalmente a ciascuno di noi.

Il programma della Tredicina che è stato pensato per tutti, abbastanza ricco di appuntamenti, vuole aiutarci a sostare presso Dio Verbo.

Il cammino della tredicina può diventare il Tempio di Dio per noi. Antonio d’altronde desidera solo questo: che, attraverso di lui, noi giungiamo ad abbracciare Colui che è il Sommo Bene.

E perché questo sia possibile ci viene donato lo Spirito Santo, che con la sua fioritura permette un rapporto più forte più intimo con Dio e mira a renderci migliori a noi stessi prima di tutto e poi ad essere migliori agli altri. È sempre motivo di stupore e adorazione celebrare nel cuore della Tredicina di S. Antonio il mistero della Pentecoste. Per questo motivo il tema della tredicina è “Con Antonio accogliamo i frutti dello Spirito”.

Il Santo della Carità e dei miracoli ci sprona ad una vita spirituale autentica e profetica.

Con l’ausilio dei frutti dello Spirito la nostra vita può diventare Vangelo Vivente e itinerante tra le nostre case. Apriamo dunque il cuore al dono dello Spirito e, con la stessa fede intensa di S. Antonio, gridiamo: “Vieni Spirito Santo”.

La festa di Sant’Antonio sia per tutti occasione per imparare a riconoscere il Bene che Dio ci offre ogni giorno ed elevare a Lui il nostro cantico di lode, perché amati e custoditi.

Sia per noi una palestra Spirituale per affinare e perfezionare il nostro essere e il nostro carattere di fronte ai fratelli.

Buona Festa di Sant’Antonio di Padova, imitandolo per quanto ci sia concesso, nella Santità".

I frati minori di Santa Maria Vetere - Andria.

Il programma completo delle celebrazioni è consultabile sul sito www.parrocchiasantamariavetere.it

Segue breve programma delle celebrazioni

Tredicina in Chiesa: Dal 03 giugno al 12 giugno la Tredicina verrà Celebrata in Chiesa come da programma, ore 18.15 Corona Francescana, ore 18.50 Tredicina, ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

Sabato 11 Giugno ore 20.30 Presso Oratorio Parrocchiale (ingresso via padre Savarese), “La domanda un biglietto per l’eternità”. Il nuovo spettacolo di cuori Aperti scritto e diretto da Angelo Gualano L’opera è una lettura moderna e prospettica della nota parabola del Buon Samaritano (LC 10, 25-37).

Domenica 12 giugno 2022 : ore 08.30 Celebrazione Eucaristica; ore 10.00 benedizione degli studenti; ore 11.00 Celebrazione delle Prime Comunioni. ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal M.R.P. Alessandro Mastromatteo, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise. Consegna delle chiavi al nostro patrono e benedizione di coloro che portano il nome di Antonio; ore 21.00 in oratorio cena medievale.



Le Celebrazioni nel giorno della festa 13 Giugno 2022. Sante Messe Mattina ore 7.30 – 9.30 – 11.30. Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria. Preghiera per il mondo del lavoro

Itinerario della Processione del 13 Giugno 2022 ore 20.00: piazza s. Maria Vetere, via M. Troia, via Pastore, via Arimondi, via Brunforte, via P. I Normanno, via medaglia d’ oro Lorusso, via Domenico Bolognese, via Mazzone, via Gen. G. Sinisi, via Baldissera, via Sosta San Riccardo, via S. Sebastiano, Piazza Porta La Barra, via s. Maria Vetere, Chiesa.

I frati minori ed il Comitato festa invitano ad esporre il drappo antoniano sui balconi delle proprie abitazioni. È possibile richiedere il drappo Antoniano presso la parrocchia.