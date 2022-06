Una domenica calda, quella appena passata: ma il calore della solidarietà messa in campo presso lo stadio comunale “degli Ulivi” è stato perfino maggiore, durante il Quadrangolare di calcio fra le squadre dilettantistiche della Polizia Locale della Città di Andria, della Asl Bt, della Polizia di Stato (compagine scesa in campo in memoria del Sovrintendente Giuseppe Volpe) e degli Avvocati Andriesi.

Un evento organizzato dall'A.I.L. Bat con il patrocinio del Comune di Andria e della Asl Bt: obiettivo è stato raccogliere fondi a favore dei pazienti ematologici dell’Ucraina, profughi in cura presso i reparti di Ematologia in Italia nonchè per i pazienti del territorio, in cura presso l’ Unità complessa di Ematologia dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta. La cifra raggiunta è stata ragguardevole: più di 3000€ messi a disposizione dall'Ail stessa da sommare a quanto donato spontaneamente dai cittadini accorsi per l'evento.

L'evento è stato arricchito dalla presenza di ospiti speciali tra cui Roberta Gentile, i ballerini della Scuola di Ballo “Dance Talent” guidati da Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno, i giovani atleti della Ass Football Academy di Vito Di Bari e i Clown Dottori di In Compagnia del Sorriso onlus.

«Voglio ringraziare il presidente della nostra associazione - dichiara Francesco Lorusso dell'Ail - che ha creduto nel progetto che gli ho presentato e tutti gli ospiti, oltre alle squadre, che hanno dato il loro contributo per la bellissima riuscita di questo evento: abbiamo consegnato a don Mimmo Francavilla una somma che aiuterà la caritas a portare avanti i progetti in favore dei cittadini ucraini. Ringrazio le squadre partecipanti che hanno rinunciato a una domenica in famiglia o al mare per dedicare a una buona azione il loro tempo e tutti gli ospiti, a partire dalla Asl fino all'Assessora allo sport, nonchè davvero tutti coloro che ci hanno aiutato nella missione di alleggerire il carico di malati e bisognosi».

A vincere il quadrangolare la squadra della Polizia locale: ma la vera vittoria è stata quella della solidarietà, della partecipazione e dell'amore per il prossimo, un «momento bello ed emozionante» come lo ha definito Vito Leonetti.