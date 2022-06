Un’armonia di violini, flauti, chitarre e pianoforte salutano la fine dell’anno scolastico nella Scuola Cafaro.

Finalmente ritornano gli applausi dal vivo per i ragazzi del corso ad indirizzo musicale della Scuola media “Pasquale Cafaro“ di Andria.

A conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 nelle date 24, 26, 31 maggio si sono svolti i saggi finali che hanno visto impegnati i ragazzi del corso C prima in esecuzioni individuali (ognuno con il proprio strumento) e dopo in esecuzioni di brani con l’orchestra. Tanta emozione da parte di alunni, genitori ed insegnanti.

La Dirigente Dott.ssa Grazia Suriano, sempre presente a sostenere i suoi ragazzi, ha salutato il pubblico complimentandosi con gli alunni non solo per le esibizioni, ma anche per aver scelto di studiare una materia in più iscrivendosi al corso ad indirizzo musicale. Ha ricordato che la “Cafaro” è l’unica scuola presente sul territorio che offre ai ragazzi l’opportunità di studiare uno strumento musicale, potendo scegliere tra violino, chitarra, flauto traverso e pianoforte.

Inoltre, ha rivolto un ringraziamento particolare alle famiglie che, giornalmente, supportano i propri figli nel loro percorso scolastico in generale e musicale nello specifico.

La Dirigente, la vicaria Profssa Rosanna Zingaro e i docenti di strumento auspicano che questi momenti musicali siano il preludio di tanti appuntamenti di crescita e condivisione in allegria con la musica.