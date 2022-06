Approvato l'avviso "Lo sport si fa strada" per l’utilizzo delle aree verdi nel periodo estivo

La Giunta comunale ha approvato indirizzi riguardanti l’iniziativa “Lo sport si fa strada”. L’obiettivo è quello di riconoscere e valorizzare le esperienze sportive del territorio, avere una “restituzione comunitaria” di gratitudine verso quegli operatori che fanno delle attività sportive la loro missione sociale, e che sono stati penalizzati dalle misure restrittive per la tutela della salute pubblica adottate durante il periodo pandemico.

Inoltre, si vuole promuovere l’accessibilità alla pratica sportiva da parte di tue le fasce della popolazione cittadina e far vivere gli spazi pubblici all’insegna del benessere e della socializzazione e offrire la maggiore disponibilità di spazi pubblici in forma coordinata ed organizzata per favorire il rispetto delle misure di distanziamento vigente.

Le zone disponibili individuate sono le aree verdi di via Indipendenza, di via Melegnano, di Piazza Santa Maria Vetere, di via Mattia Preti, di via Canal, il parco Cardinal Ursi, il parco Giovanni Paolo II, il parco Dante di Nanni e il Giardino Mediterraneo.

La disponibilità è limitata ai giorni e orari di apertura previsti per le aree verdi soggette a gestione e comunque in fasce orarie che non recano disturbo alla quiete pubblica (tra le ore 7 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 22) e che rispettino le norme in vigore previste per le emissioni sonore e della tutela della quiete pubblica.

L’utilizzo sarà gratuito e comprende l’uso delle aree, ma non il servizio di pulizia e/o sanificazione.

All’avviso sono ammesse le organizzazioni del settore Sport, le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e amatoriali operanti nel territorio del Comune di Andria, nonché gli oratori parrocchiali, che intendano promuovere attività sportiva all’aperto. Gli utilizzatori, inoltre, dovranno assolvere alle disposizioni sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita comunicando i nominativi degli iscritti in possesso di attestazione BLS-D in corso di validità, nonché il possesso di defibrillatore semiautomatico o altro dispositivo salvavita.

A breve saranno pubblicati tutti gli atti necessari per la partecipazione all'avviso.