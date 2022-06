“Dalla parte del minore: tra accoglienza e tutela”, al via un percorso sull'affido familiare

Un percorso di sensibilizzazione per coloro che si approcciano al mondo dell’affido familiare: si inizia sabato 11 giugno con un incontro dal titolo: “Dalla parte del minore: tra accoglienza e tutela”, organizzato da “Una famiglia in più”, con la collaborazione di Fondazione con il Sud. Obiettivo è offrire la possibilità di ricevere non solo le informazioni necessarie sul tema dell’affido, ma anche di incontrare le emozioni di chi ha già affrontato questa importante avventura, attraverso un percorso condotto da professionisti ed affidatari, ricco di strumenti, idee, riflessioni, esperienze dirette.

L’incontro vedrà la partecipazione della dott.ssa Raffaela Letizia, Responsabile pedagogica Comunità Emmanuel di Faicchio (BN): l’appuntamento è fissato alle ore 19.00 presso l’Oratorio Sant’Annibale Maria di Francia in via Alpi 53.