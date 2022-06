Cinque quesiti referendari: ma la comunicazione per spiegarli è la grande assente

Domenica prossima, 12 giugno 2022, si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. La nostra città è interessata solo dai quesiti referendari sulla giustizia. È chiesta l'abrogazione totale o parziale di leggi in vigore: con il "sì" si è d'accordo nel volerle abrogare, con il "no" si lascia tutto invariato. Affinché il referendum sia valido, è necessario che l'affluenza sia almeno del 50% + 1 degli aventi diritto. Un referendum che, come solitamente accade, viene poco "comunicato".

Lo dimostrano persino le plance posizionate in città. Nello specifico ci segnalano quelle installate su via Montegrappa: non c'è uno straccio di manifesto che spieghi quali siano i referendum e che inviti i cittadini ad esprimersi andando a votare. Così anche i partiti e i movimenti politici nazionali e locali non hanno promosso incontri per spiegare la portata dei quesiti, non c'è stato neanche il minimo sindacale di "campagna elettorale", non sono stati costituiti neppure i comitati.

A fronte di questi silenzi, la costosa macchina burocratica invece si muoverà, con milioni di euro "prelevati" dalle tasche dei contribuenti:, sì, questo è il "costo" della democrazia, ma almeno che sia partecipata e partecipativa.

Per chi volesse informarsi, a questo link i quesiti referendari completi e le faq del Ministero.