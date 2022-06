La Gara-ponte per i rifiuti ad Andria finisce in Procura. Il giallo del numero abitanti di Catanzaro

Il numero di abitanti di Catanzaro potrebbe avere serie ripercussioni sul futuro ambientale di Andria. Non è un gioco di parole, ma la determinazione esatta degli abitanti della città calabrese avrà sicuramente ricadute sulla individuazione dell’azienda che si occuperà del servizio di igiene di Andria.

Nelle scorse ore è stata, infatti, formalizzata al Sindaco di Andria, ai vertici politici e amministrativi del Comune della città federiciana, all’Agenzia territoriale della Regione Puglia – servizio di Gestione dei rifiuti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Procura della Repubblica di Trani, una nota redatta dal prof. Angelo Giuseppe Orofino dell’omonimo studio legale che ha sedi a Casamassima e Roma, e firmata da Davide Benedetto a nome della Tekno Service srl, azienda che ha partecipato alla gara per l’affidamento del nuovo servizio di igiene ambientale ad Andria, nota che fa seguito al ricorso al Tar Puglia notificato dalla stessa Tekno Service giovedì scorso.

Per capire cosa stia accadendo è necessario fare un passo indietro: l’Associazione temporanea d’impresa composta da Gial Plast Srl e Sieco Spa si è aggiudicata, al termine di un complesso iter amministrativo, la gara bandita dall’Ager per l’affidamento del servizio di «spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di Andria. Si tratta della orma nota “gara-ponte” che avrà durata di 24 mesi. Nei giorni scorsi il Comune ha ufficializzato, attraverso le parole del Sindaco Giovanna Bruno, l’affidamento del servizio a partire dal prossimo 30 giugno. Data in cui l’Ati vincitrice della gara subentrerà alla Sangalli che ha gestito il servizio di igiene urbana negli ultimi anni.

Cosa c’entra allora la Tekno Service e, soprattutto, cosa c’entra Catanzaro? La risposta è nelle 5 pagine fitte riassunte dallo studio legale Orofino: uno requisiti del bando prevedeva che «avrebbero potuto avere accesso alla gara solo le imprese che avessero dimostrato di aver reso, per almeno 12 mesi consecutivi nel triennio 2017-2019, un servizio di igiene urbana per un’amministrazione comunale che contasse una popolazione residente non inferiore a 100.000 abitanti». E la Sieco ha prodotto in merito un documento dal quale risulta di aver servito la città di Catanzaro «avente una popolazione residente, come certificazione dalla stessa rilasciata, pari a 90.240 abitanti, in luogo dei 100.000 minimi previsti dalla lex specialis. Tale indice minimo, invero, sulla base dello stesso certificato, risulterebbe integrato soltanto mediante l’inclusione degli “abitanti equivalenti” (ricomprendendo cioè anche le utenze rappresentate da studenti fuori sede, utenze domestiche non residenziali, attività produttive e turisti).

E qui arriva il colpo di scena: la Tekno Service ha «proposto una istanza ostensiva, nella quale ha domandato al Comune di Catanzaro di avere accesso agli atti che dimostrino come e su quali basi ha proceduto a computare gli abitanti equivalenti presenti in Catanzaro negli anni 2017, 2018 e 2019; e accesso agli atti che illustrino la formula e/o il criterio adottato per calcolare gli abitanti equivalenti nel triennio surrichiamato. Tale istanza di accesso è stata riscontrata dal Comune di Catanzaro, con un atto nel quale l’amministrazione calabrese ha affermato di non essere in grado di computare gli abitanti equivalenti presenti in Catanzaro negli anni 2017-2019».

In altre parole il Comune di Catanzaro ha dichiarato di non poter determinare il numero esatto di cittadini costantemente presenti sul territorio. Ma, soprattutto, il Dirigente del settore ha scritto che «non è stata rinvenuta alcuna documentazione attestante il numero degli abitanti equivalenti presenti in Catanzaro negli anni 2017, 2018 e 2019 e, di conseguenza, non può neppure fornirsi alcun atto e/o documento che possa illustrare la formula e/o il criterio adottato per il calcolo di tale dato».

A questo punto la Tekno Service si è vista costretta, in attesa di discutere il proprio ricorso al Tar Puglia che sarà fissato entro il 30 giugno 2022, a procedere alla notifica a tutti gli organi interessati alla gara, compresa la Procura della Repubblica di Trani, perché vi sia «il massimo interesse di approfondire la vicenda, giacché quanto attestato nel certificato rilasciato in data 31.5.2022 dal Comune di Catanzaro lascia chiaramente intendere che l’Ente calabrese non è in grado di dimostrare quanti abitanti equivalenti la Sieco ha servito nel periodo 2017-2019. Si ritiene, dunque, opportuno che codesti Enti effettuino le dovute verifiche, che sono necessarie anche ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.P.R. n. 50/2016».

Insomma, per l’affidamento del servizio di igiene di Andria saranno 15 giorni di fuoco e non solo per le condizioni meteo.