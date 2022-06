Una storia bella: «Grazie maestre, avete dato senso alla parola inclusione con mia figlia autistica»

Sulle pagine del nostro giornale ci troviamo, per fortuna non troppo occasionalmente, a raccontare storie belle, ad aprire finestre su realtà del territorio fatte di solidarietà, vicinanza, comprensione e uguaglianza.



Lo spettro dell’autismo rappresenta una quotidianità per tanti, con cui convivere e da cui ripartire: in questo, la scuola può davvero fare la differenza nella vita delle famiglie su cui si abbatte questa diagnosi.

Dietro la storia odierna, ci sono piccoli e grandi pezzi di un puzzle, che si danno la mano e stanno insieme per aiutare e sostenere: è la storia di una bambina autistica e di 3 maestre, che hanno dato vero senso alla parola inclusione come testimonia il suo papà.

«Voglio pubblicamente spendere parole di elogio per tutta la comunità scolastica dell'asilo "Don Milani" dell'8° circolo "Rosmini", ma in particolare nei confronti delle maestre Rossella, Lucia e Stefania: grazie a loro, la mia bambina autistica in 3 anni di scuola dell'infanzia ha portato avanti un percorso limpido di formazione e inclusione, davvero entusiasmante. Un lavoro impeccabile: hanno favorito l'integrazione di mia figlia, hanno accolto le nostre istanze, le nostre preoccupazioni i nostri dubbi. Hanno anche collaborato bene col centro dove mia figlia va a fare terapia in un'azione sinergica che ha prodotto davvero ottimi risultati.

Il ringraziamento va anche al Preside per aver favorito queste ottime relazioni e non aver mai posto ostacoli al cammino della mia bimba».

Ormai lo sappiamo, l'accoglienza scolastica di bambini speciali implica il dover mettere in gioco la capacità di tutti: gli insegnanti, i piccoli, le famiglie, le istituzioni.

Nel racconto di questo papà, le maestre hanno seguito sua figlia con attenzione, la stessa che metterebbero nel supporto di ogni bimbo in una fase delicata della crescita come quella dell’infanzia, ma anche garantendo per esempio la didattica in presenza durante le varie ondate Covid. Ora, nel passaggio alla scuola primaria dello stesso circolo, questa bimba avrà un background fatto di ascolto e la "protezione" data dall'affetto e dalla professionalità di coloro che la stanno accompagnando in questo viaggio.