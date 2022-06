Al via oggi il campo estivo del MO.V.I. Andria

Le scuole sono chiuse ma bambini e ragazzi hanno bisogno di spazi di socialità e creatività e di assaporare la bellezza dello stare insieme in maniera rilassata e ludica: nasce con questi intenti il campo estivo organizzato dal MO.V.I. Andria con la Fondazione con il Sud, che si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 a partire dal domani 13 giugno e fino al 1° luglio presso l’Oratorio Sant’Annibale Maria di Francia in via Alpi 53 e sarà aperto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Laboratori creativi e animazione, giochi, divertimento e avventure: gli ingredienti per passare mattinate indimenticabili ci sono tutti, grazie anche alla presenza di volontari di numerose associazioni del territorio. Partner del campo infatti sono “Una famiglia in più”, “Centro orientamento Don Bosco”, Gruppo di volontariato C.O.N., “Club d’Argento”, “Camminare Insieme” e i giovani del Servizio Civile universale.

Ma soprattutto, da questo incontro di esperienze, valori in condivisione: educazione, rispetto dell’altro e dell’altra, cooperazione internazionale, accoglienza e promozione di stili di vita responsabili per proteggere l’ambiente e i diritti delle persone.

Ancora pochi giorni, dunque, per iscriversi a questa fantastica esperienza: per avere informazioni, contattare i numeri 349/5445877 (Catia) e 320/3868419 (Miriana).