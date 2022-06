Al via il campionato italiano di League of Legends, gli Angry Bats al via per un posto in Serie A

Comincia oggi il Summer Split dei Proving Grounds, il campionato di B nazionale del videogioco League of Legends, ed il team andriese Angry Bats sarà ancora una volta ai nastri di partenza.

Dopo l’ottimo secondo posto conquistato nello Spring Split, i pipistrelli sono in prima linea per guadagnarsi l’accesso alla serie A. Per potere avere una chance basterà posizionarsi intorno al terzo posto per poi scontrarsi contro gli ultimi due team della serie A.

In questa seconda parte di campionato ci sono stati due innesti per rinforzare la squadra. Torna nel team Charlotte “Cosmic” Tranquillin, ragazza francese che coprirà il ruolo di carry, e lo svedese Emil “Emp” Eliasson in giungla, un giovane svedese agli inizi della sua carriera competitiva ma molto promettente. Cosmic tra l’altro ha già giocato negli Angry Bats l’anno scorso, nella formazione che ha conquistato l’accesso nei Proving Grounds. Riuscirà a fare il bis in questo split?

La prima giornata si svolgerà stasera alle 20 contro gli Outplayed Academy. Superfluo dire che ogni vittoria sarà fondamentale per il buon esito della stagione.

«Sarà uno split impegnativo - afferma il Presidente Michele Fortunato - ci sono un paio di new entry tra le squadre del campionato che sono andate all-in e hanno creato una rosa che punta solo a vincere. Noi d’altro canto abbiamo scommesso sulla continuità, e pensiamo ci possa dare qualcosa in più rispetto agli altri team. Siamo anche molto felici del ritorno di Cosmic, che ha già giocato con due degli attuali giocatori e ci permette di sfruttare sinergie già costruite in passato».

Tutte le partite del campionato verranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Twitch il lunedì ed il giovedì a partire dalle 19 sul canale https://www.twitch.tv/pg_esports_lol

Instagram: https://www.instagram.com/angrybats_esports/

Twitter: https://twitter.com/abats_esports