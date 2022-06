Uno scavo in trincea e lavori pubblici che hanno compromesso e pregiudicato la stabilità meccanica di dieci alberi. A segnalarli è Ambrogio Lamesta, agronomo e assessore all’Ambiente del Comune di Andria dal 2000 al 2004. L’ambientalista si riferisce a quanto realizzato intorno al Monumento ai Caduti. Come ha specificato su Facebook lo scorso 8 giugno la sindaca, Giovanna Bruno, si tratta di lavori «di Italgas, che sta spostando le reti, sempre per via del grande cantiere di interramento».

«È uno scavo profondo almeno un metro e che si sviluppa a pochi centimetri dai lecci - spiega Lamesta - questo significa che ne sono state tranciate le radici». Per l’agronomo è stata sezionata quasi la metà dell’apparato radicale degli alberi che, di solito, esplorando il terreno, si espande in tutte le direzioni ed è ampio quanto le chiome. «Ancora una volta è stato disatteso il Regolamento comunle del Verde - sostiene l’ambientalista - e questo va ad aggiungersi a pratiche obsolete e drastiche come le potature selvagge realizzate qualche mese fa. Si fanno lavori pubblici senza tenere conto dell’ambiente». Difatti, l'articolo 8 del Regolamento prescrive che gli scavi per la posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni del gas, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc...) devono mantenere distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali. «Ritengo - continua - che quest’amministrazione non abbia sensibilità e sia totalmente refrattaria a qualsiasi argomento che abbia a che fare con il verde».

Secondo l’ex assessore, che precisa di fare questo tipo di segnalazioni senza rancori e personalismi, in città le piante e gli alberi non sono considerati esseri viventi ma semplici arredi urbani: una questione estetica, dunque, e non reale necessità all’ecosistema cittadino. «Ricordo - conclude - che durante la campagna elettorale si era parlato della necessità di un PUG, un Piano Urbanistico Generale, per valorizzare il verde in città. Oggi, invece, ricorriamo ancora al vecchio Piano Regolatore Generale com’è accaduto con lo sblocco di alcune lottizzazioni».