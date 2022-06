Quando nasceva una figlia femmina per la famiglia andriese era come contrarre un debito, anzi una cambiale. Man mano che cresceva il problema era “sfrang” quella cambiale. La mamma cominciava a riempire i pochi mobili che erano in casa con il corredo. Superata l’adolescenza il problema diventava urgente e per eliminare l’ansia si ricorreva ad ogni mezzo: superati i vent’anni la paura che la ragazza rimanesse alla “chiand” induceva i genitori anche alle intermediazioni. I giovani avevano scarse occasioni di socializzare e quindi a volte la ragazza era costretta a “scegliere un amore” che altri le avevano proposto. In certe famiglie poi non c’era nemmeno questa eventualità: erano i genitori che sceglievano (anche in base allo stato patrimoniale) e imponevano alla figlia. E l’amore? Verrà nel tempo. Una volta sposati vi conoscerete, diceva la mamma, e se tu fai la brava (cioè impari ad obbedire) vedrete che vi amerete.

Da contorno a questa visione della vita c’era la superstizione. La lotta tra l’uomo e la natura o il fato è stata sempre impari a svantaggio dell’uomo. Tutto quello che l’uomo non dominava diventava divinità, fato, destino, mistero.

Giuseppina aveva raggiunto i 18 anni ma non si vedeva nulla all’orizzonte. Era carina secondo i canoni dell’epoca e in casa sapeva fare un po' di tutto. Aveva il solo problema che abitava in periferia nella zona di Savarese (piazza degli scrittori): allora le indicazioni fuori della cinta urbana erano date dai cognomi delle famiglie aristocratiche che si erano appunto trasferite fuori dal concentrato urbano. Ella non solo doveva risolvere i suoi problemi ma doveva anche dominare la pressione delle sorelle minori che fremevano ad aspettare. Infatti era tradizione che l’ordine anagrafico fosse rigorosamente rispettato. Se non si fidanzava la grande non potevano le altre tentare il sorpasso, quindi dovevano pazientare.

L’anno prima Giuseppina aveva fatto il tentativo con l’uovo. Il 23 giugno, vigilia di san Giovanni, aveva preso un uovo e dopo averlo sgusciato lo aveva messo in un mezzo bicchiere d’acqua per vedere cosa succedeva: dalla forma che avrebbe assunto l’uovo lei avrebbe capito se era in arrivo e soprattutto che mestiere doveva fare. L’esperimento non riuscì anche se la mamma intravide la forma di una zappa gridando ai quattro venti che doveva essere contadino. É ovvio che era raro che due persone vedessero la stessa cosa (un po' come alla festa dell’Altomare di quest’anno: chi ha visto la Madonna, chi Padre Pio, chi don Rella che nessuno dei presenti aveva mai conosciuto) ma tutti stavano al gioco anche se la discussione si protraeva nel tempo.

La solita vicina di casa suggerì una soluzione più concreta: sempre alla vigilia di san Giovanni metti un fiore di cardo in una fessura del muro: se rimane fresco vuol dire che il principe azzurro sta arrivando, se il fiore durante la notte avvizzisce vuol dire che le speranze saranno poche. Fatto anche questo esperimento Giuseppina il giorno dopo rimase delusa, una accesa discussione impegnò la famiglia e le vicine di casa: alcune sostenevano che il fiore era rimasto rigoglioso altre vedevano qualche petalo appassito. Apriti cielo. Giuseppina finì a piangere tutto il giorno.

Entra in scena allora la comara di battesimo: conosco una indovina che abita nel centro storico alla stroit d r puttanedd (tra donne di facili costumi e furbacchione si intendevano), andiamo a consultarla? La mamma disse subito di no: la mnenn stè doue, chrr ca la voul mness a tzzlè. La comara non si arrese e un giorno con una scusa uscì con la ragazza e andarono dalla indovina, la quale visitò per bene le mani di Giuseppina, fece su di esse dei ghirigori, e alla fine sentenziò: se vedi un ragazzo che si ferma spesso sul marciapiede di casa tua esci davanti alla vetrina così lui si fa avanti. Molto lucida la sentenza: la ragazza si affacciava spesso sull’uscio di casa e alla fine fu fortunata. Non si capì se il ragazzo si fermava per vedere lei o era di passaggio e prima o poi notò la ragazza che si affacciava al suo passaggio. Sta di fatto che si notarono entrambi e cominciò la loro lenta storia d’amore. Infatti essa doveva superare non pochi ostacoli a cominciare dal contratto sul corredo.

Da che mondo è mondo, i poveri e gli ignoranti quando non riescono a comprendere le ragioni di certi eventi sono soliti rivolgersi a pratiche superstiziose o arcaiche nel tentativo di avvicinarsi al mistero che da sempre accompagna la vita dell’uomo. Scapp i fiusc l’uomo non riesce a fare a meno di rivolgersi a pratiche che la cultura o la religione affermata non possono tollerare: la magia, riti satanici, le sibille dei romani, la bocca della verità ecc. Aveva capito tutto già Cicerone quando scrisse: “Quante sono le cose predette da essi (indovini, mestatori della verità) che sono poi accadute? E se qualcuna si è verificata, quali prove ci sono contro l'eventualità che essa sia accaduta per caso?” E meno male che al liceo ci costringevano a tradurlo, il “De divinatione”.

Ma il popolino difficilmente rinuncia a tentare di penetrare l’area del mistero, riuscendo persino ad accostare la devozione a pratiche non riconosciute ufficialmente. Giuseppina credette alla indovina che si fece un bel po' di pubblicità e anche di quattrini. Ed eccola un giorno sul marciapiede largo dietro la chiesa delle Croci. Di lì ogni mattina negli anni Cinquanta e Sessanta partivano automobili a noleggio piene di fedeli che si recavano ad Ortanova dove c’era una certa Marietta che si raccontava guarisse o prevedesse il futuro. Dipendeva dalla richiesta che si faceva. Marietta raccontava che lei un giorno essendo venuta ad Andria al santuario della Madonna dell’Altomare si trovò in tasca misteriosamente tre centesimi che utilizzò per comprare un quadro della Madonna e, grazie a quel quadro, sarebbe guarita dal male incurabile per essere salvata dal quale aveva pregato. Come supplemento di grazia la Madonna l’avrebbe resa sua intermediaria. In quegli anni ad Ortanova arrivavano fedeli da tutto il mondo (molti facevano una deviazione dal pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo per incontrare Padre Pio). Anche Giuseppina fu tentata di approfittare e partì una mattina. Infatti il suo matrimonio annaspava alquanto perché dopo tre anni non arrivava un figlio desiderato. A quei tempi non avere un figlio poneva problemi seri (si parlava di maledizioni, u sc’cant - lo spavento-ecc. ). Lei era andata da una vecchietta per farsele togliere, ma nonostante i riti propiziatori (le immagini sacre passavano dalla pancia al seno fino alla bocca) nulla cambiava. Aveva sentito parlare di questa santona che operava ad Ortanova e decise di andarci senza dire nulla al marito. Racimolò di nascosto un po' di soldi per il viaggio e l’offerta e partì. Quelli che arrivavano con i viaggi organizzati avevano precedenza per incontrare Marietta. Ciononostante dovette aspettare tre ore per poter raccontare la sua pena alla santona, la quale la tranquillizzò suggerendole di pregare e mettere più entusiasmo nel rapporto con il marito. Allora la ragazza non solo doveva arrivare vergine al matrimonio (come ha suggerito oggi il Papa) ma l’educazione voleva anche che lei non doveva mai assumere l’iniziativa né mostrare entusiasmo. Marietta aveva avuto due figli e quindi sapeva quello che occorreva.

Accadde quello che Marietta aveva previsto, e qui torna Cicerone: furono le prescrizioni di Marietta o il più banale caso?. Questa volta Giuseppina si guardò bene dal diffondere la voce che era stata dalla santona di Ortanova, per cui si tolse la soddisfazione di tacitare le male lingue che già mugugnavano su di lei. Infatti mise al mondo tre figli e il matrimonio riacquistò serenità: persino la suocera cominciò a difenderla.

Nonostante Marietta avesse fatto costruire una cappella dedicata alla Madonna dell’Altomare e ne curasse la festa ogni anno, forte fu l’avversione della Chiesa ufficiale tanto che rischiò di pagarne le conseguenze anche Padre Pio che si vide arrivare una ispezione ordinata dal Papa a Padre Gemelli. Ma padre Pio non era un fenomeno da baraccone come quello di Ortanova che da allora è andato perdendo popolarità fino a scomparire del tutto passando nel dimenticatoio.

Il ricorso alla superstizione o agli indovini è il riconoscimento dei limiti dell’uomo e il tentativo di controllare gli eventi. Operazione che ha sempre creato illusioni e delusioni inutili. La riconoscenza dei nostri limiti dovrebbe riportarci alla semplicità della ricetta evangelica: chiedete e vi sarà dato. E il Padrone della vita non delega ad altri le sue competenze. Accetta solo l’intercessione da parte di Sua Madre e dei santi, come è normale che sia. Intercessione, non intermediazione.