«Quando qualcuno lascia la scuola è un momento particolare per tutti: un misto di malinconia, ma anche di contentezza, perché sappiamo che, con il collocamento a riposo, comincia un’altra fase della vita piena di nuove mete, conquiste, soddisfazioni. Certo ogni tipo di congedo reca in sé inevitabilmente un po’ di tristezza. Abbiamo avuto modo di apprezzare la grande abilità della prof.ssa Soricelli in tutti questi anni. Ha svolto con competenza e professionalità un mestiere che ha scelto da giovane sicuramente per “vocazione” ed a cui si è dedicata con dedizione e passione assoluta. Le diciamo “grazie” per tutto ciò che ha fatto e dato per il bene e la crescita della scuola: è stata una persona vera, unica, sincera, come ha dimostrato in questi anni, ricca di valori e ideali. La sua dedizione al lavoro, unita alla serietà professionale, l’hanno contraddistinto in tutti questi anni sia come insegnante che nei diversi ruoli che hai rivestito. E’ stata per molti un punto di riferimento al quale chiedere consigli e ha sempre dimostrato la sua disponibilità. Ha contribuito a far crescere la scuola portandola ad alti livelli educativo-didattici collaborando con tutti: si è trovata di fronte anche ad incomprensioni, difficoltà, discussioni, non arrendendosi ma credendo in ciò che faceva. Siamo certi che riserverà nel suo cuore un piccolo posto per la sua scuola di Andria perché, alla fine, un pezzo di scuola è e sarà per sempre la “sua”.

Le aspetta ora un momento di gioia perché rappresenta non una fine, ma un nuovo inizio, un passaggio verso nuovi stimoli e nuovi interessi da coltivare, interessi che le auguriamo di vivere con entusiasmo. In uno scritto Cesare Pavese dice: “l’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere, perché vivere è cominciare, sempre, in ogni istante”.

Auguri per questo nuovo inizio nella vita!»

Ci uniamo agli auguri che la comunità scolastica del Liceo "Carlo Troya" ha rivolto alla prof. Giuseppina Soricelli, una vera colonna della scuola andriese: anche nella collaborazione con la nostra redazione, la prof. Soricelli è stata sempre disponibile e cordiale. Abbiamo avviato nel corso di questi anni diversi percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e lei si è sempre dimostrata molto attenta ai bisogni dei ragazzi.

La stessa prof. Soricelli ha letto una bella lettera di commiato di cui riportiamo uno stralcio: «L'espressione che a volte si usa "finalmente vado in pensione" non mi ha mai sfiorato, vado via con un pizzico di tristezza e tanta nostalgia, ma serena per aver dato alla scuola il meglio di me stessa, per aver operato con passione, con amore senza mai arrendermi di fronte alle difficoltà. Posso affermare che ho sempre amato le innovazioni, le sperimentazioni didattiche e metodologiche; sono andata sempre alla ricerca di normative, di nuove strategie e di tutto ciò che può ampliare le mie competenze [...] Ho cercato in questo lungo servizio di svolgere “un lavoro visibile ed un lavoro invisibile”, come direbbe lo scrittore francese Victor Hugo; visibile perché non ho lesinato di farmi carico di molte incombenze e fatiche assegnatemi, ma anche di un “lavoro invisibile” teso a smussare angoli, a creare sinergie e scelte condivise, grazie anche alla consapevolezza di aver capito che “il lavoro è umano solo se resta intelligente e libero”. So che l’attività didattica e scolastica mi ha dato tante gratificazioni, in mezzo anche a fisiologiche critiche (per non essere stata compresa e io stessa non mi sono lasciata comprendere); in ogni caso ho cercato sempre di superare con tenacia ogni ostacolo, guardando la realtà».