Controllare il rispetto delle ordinanze antincendio: il monito del Comitato Agricoltori Andriesi

Quanto ci costano gli interventi dei Vigili del Fuoco per i continui incendi? Che fine ha fatto la prevenzione? Chi controlla che le ordinanze vengano rispettate? A porre queste domande il Comitato Liberi Agricoltori Andriesi con l’associazione “Io Ci Sono!”, presieduta da Savino Montaruli. Secondo il comitato che dichiara di condurre la battaglia per ridare decoro e sicurezza alla Tenuta Papparicotta, i continui incendi sono causati dalla cattiva o inesistente manutenzione dei terreni.

Per il perito agrario e referente del gruppo, Natale Zagaria, non è accettabile che a fronte di ordinanze sindacali, leggi e disposizioni resti impunito chi non adempie l’obbligo di manutenere l’area di cui è proprietario. «Una volta emanate le norme, sindaci e amministratori pubblici sanno che bisogna avviare azione di verifica e controllo sul rispetto delle stesse oppure sono ordinanze lava-coscienza? Quanti verbali sono stati elevati a carico degli enti e dei privati inadempienti? Quante denunce penali sono state presentate a carico di costoro per le violazioni della legge?» - chiede Zagaria che conclude: «Ci dicano i ‘sempre presenti in video’ quali siano i risultati di contrasto a questi fenomeni criminosi e ne prenderemo atto altrimenti vorrà dire che oltre alle ordinanze c’è il nulla e i cittadini e gli agricoltori ne pagano le conseguenze mentre costoro restano sempre incollati alle poltrone».