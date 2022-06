Carburanti: gli aumenti dei prezzi colpiscono famiglie e imprese

Un nuovo rialzo del prezzo dei carburanti e, soprattutto, di quello agricolo che schizza mediamente del 120% in più rispetto a prima dello scoppio della guerra in Ucraina. È quanto denuncia Coldiretti Puglia che segnala che il prezzo medio della benzina al self service è passato da 2,069 a 2,075 euro al litro, mentre il diesel da 2,006 a 2,030 euro al litro. Cambiamenti che hanno fatto esplodere i costi del lavoro e della produzione. Si registrano, infatti, tra l’altro, aumenti in concimi (prezzi su del 170%) e mangimi (+90%).

Ma a pagarne le conseguenze sono le famiglie che nel 2022 (in particolare in Puglia) stanno pagando oltre 420 milioni di euro soltanto per la spesa alimentare. «In un Paese come l’Italia, dove l’85% delle merci viaggia su strada per arrivare sugli scaffali, l’aumento dei prezzi di benzina e diesel ha un effetto valanga sulla spesa di consumatori – insiste Coldiretti - con il rischio di fomentare psicosi».

«Sono necessarie risorse per sostenere il settore in un momento in cui si è aperto uno scenario di speculazioni e incertezza - spiega l’associazione che difende gli agricoltori - e serve anche responsabilità da parte dell’intera filiera alimentare con accordi tra agricoltura, industria e distribuzione per garantire una più equa ripartizione del valore del prodotto. Infine, è necessario contrastare – conclude Coldiretti Puglia - le pratiche sleali nel rispetto della legge che vieta di acquistare il cibo sotto i costi di produzione».