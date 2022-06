La pista di pattinaggio di via Barletta diventerà un campo da padel

Dopo anni di abbandono, la pista di pattinaggio di via Barletta “tornerà a vivere”.

Infatti, dopo la pubblicazione dell’avviso per l’affidamento della gestione della struttura, è pervenuta una manifestazione di interesse per una delle pratiche sportive più in voga al momento, cioè il padel.

Lo schema di contratto approvato e che sarà sottoscritto a breve prevede che la concessione avrà una durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione, salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza.

Alla scadenza la concessione decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, su richiesta del concessionario, da presentarsi entro e non oltre dodici mesi dalla scadenza ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. I locali torneranno nella piena disponibilità del Comune in buono stato manutentivo ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.

L’associazione sportiva dilettantistica concessionaria “Andria Padel” dovrà versare un canone annuo di 15mila euro. Escluse le attività commerciali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Una buona notizia, quindi, che non potrà che portare giovamento a tutta la comunità e alla stessa struttura inutilizzata per anni e che rappresentava un problema per il quartiere più che una risorsa.