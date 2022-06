Per i lavori di interramento ferroviario il passaggio a livello di via Ospedaletto sarà chiuso il prossimo 30 giugno e verrà garantito solo il passaggio pedonale, mentre la circolazione veicolare è deviata su via Barletta.

In via Bisceglie, invece, chiuderà dal 15 luglio la sola corsia d’uscita dalla città e sarà permessa la circolazione in entrata. Andria dovrà convivere con queste due chiusure presumibilmente sino a fine agosto o metà settembre, dunque entro l’inizio dell’anno scolastico. È l’esito dell’incontro tenutosi questa mattina tra le imprese che stanno lavorando all’interramento ferroviario, settore tecnico del Comune, parti politiche e aziende del trasporto pubblico extraurbano e locale.

«L’incontro è andato abbastanza bene» - dichiarano l’assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno, e la dirigente responsabile di viabilità, Santola Quacquarelli. «Per via Bisceglie l’uscita sarà interdetta e il traffico veicolare confluirà in via Mozart e via Milite Ignoto – aggiungono i due. Altri dettagli sui percorsi delle linee di trasporto saranno definiti in questi giorni e saranno oggetto di ordinanza». Colasuonno e Quacquarelli invitano la cittadinanza a utilizzare il meno possibile l’auto. «Ci dispiace per le attività ma dobbiamo avere pazienza perché è un progetto importante per la città. Proprio per questo abbiamo cercato di concentrare queste chiusure nel periodo estivo e per un tempo limitato di due mesi. Il disagio c’è e lo capiamo».