Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del servizio di raccolta dei rifiuti affidato alla RTI Gial Plast-Si.Eco, a partire dal 1° luglio. Tante le novità rispetto all'attuale servizio, di cui presentiamo qui le principali.

Una delle cose più importanti sarà il sistema di associazione dei rifiuti all'utenza: sia sulle buste che sui mastelli saranno presenti i TAG RFID, utili non solo come controllo per una corretta differenziazione ma anche come metodo efficace per una tariffazione puntuale, quindi i cittadini pagheranno in base a quanti rifiuti producono.

Per le utenze domestiche:

- la frazione non riciclabile (il "secco residuo") non verrà più ritirata due volte ma una sola volta a settimana

- il vetro, invece, sarà ritirato una volta a settimana.

Nel complesso quindi l'organico sarà ritirato tre volte, il secco una volta, plastica e metalli due volte, carta, cartone e cartoncino due volte e infine vetro una volta. Si aggiunge la raccolta di pannolini e pannoloni: nei mesi da ottobre a maggio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; da giugno a settembre dal lunedì al sabato.

Per le utenze non domestiche, la raccolta si svolgerà così: organico (tutti i giorni), indifferenziato (lunedì), plastica e metalli (lunedì, mercoledì, venerdì), carta (martedì, venerdì), cartone (dal lunedì al sabato), vetro (sabato).

In merito all'esposizione delle buste e dei mastelli all'esterno delle abitazioni e attività commerciali, si rimane nella fascia oraria dalle 22:00 della sera precedente fino alle 6:00 del giorno di raccolta.

Verranno consegnati a tutti i kit per la raccolta porta a porta costituiti da:

un mastello e un sottolavello per la raccolta dei rifiuti organici;

un mastello per la raccolta della carta;

un mastello per la raccolta dei rifiuti del vetro;

fornitura semestrale di sacchi per la raccolta dei rifiuti organici;

fornitura semestrale di sacchi per la raccolta della frazione non riciclabile;

fornitura semestrale di sacchi per la raccolta multimateriale;

lettera di presentazione;

nuovo calendario di raccolta;

riciclabolario, con i rifiuti più comuni suddivisi in ordine alfabetico dalla A alla Z.

Col nuovo servizio, durante i giorni festivi la raccolta sarà effettuata, mentre la domenica rimane giorno "di riposo".

Insomma, una nuova impostazione del servizio rifiuti, più moderna e più efficace, che vedrà il via già tra una settimana.