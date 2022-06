Riflettere e confrontarsi su un tema significa avviare processi educativi e di crescita per la società. Lo sa bene il regista andriese Riccardo Cannone, autore del cortometraggio “Marco ti voglio bene” prodotto da Malearti in collaborazione con il liceo classico “Carlo Troya” e con il patrocinio della Città di Andria. Il film racconta la storia di Marco e Michele, due adolescenti gay, ed è liberamente tratto dal libro “Ragazzi che amano Ragazzi” di Piergiorgio Paterlini. «Nel nostro territorio conosco molte persone omosessuali e transgender che vivono nascoste perché temono la derisione - dichiara Cannone -. Nonostante questo, credo che la società si stia pian piano emancipando. Sino a qualche decennio fa si pensava che l’omosessualità fosse una malattia o che un/una transgender fosse criminale: ora non è più così ma bisogna lavorarci ancora perché ci sono tracce di stigma». Proprio oggi, 28 giugno, ricorre la Giornata mondiale dell’orgoglio LGBT. Si ricordano gli scontri avvenuti a New York nel 1969 tra gruppi di gay e polizia dopo una retata in un locale frequentato da omosessuali.

Il cortometraggio tratta anche di omofobia e bullismo a scuola: «Sono fenomeni che riguardano tutta l’Italia in maniera trasversale perché colpiscono il Nord, il Centro e il Sud così come le piccole e le grandi città». Rispetto a trent’anni fa, però, oggi le persone hanno più opportunità per abbattere queste dinamiche: ad esempio, è considerevole il contributo che il terzo settore e le associazioni offrono a un territorio.

Alla realizzazione del film “Marco ti voglio bene” hanno collaborato anche gli operatori di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Bt. Hanno dichiarato che quando i ragazzi si rivolgono a loro, «si raccontano estremamente imperfetti e irrisolti, a volte hanno fatto a pezzi la loro vita, che è ridotta a una manciata di vetri rotti. Il “viaggio” che si fa insieme trasforma questi frammenti di vetro, queste vite fragili e opache, in cristalli puri, caratterizzati da una struttura solida, dotata di elevata trasparenza, lucentezza ed elasticità».

«Aspiriamo ad essere noi stessi e a trovare la nostra identità - continua Riccardo Cannone - è il desiderio di ognuno ed è un percorso difficile. Per scoprirsi bisogna essere aperti ad ascoltare quello che c’è intorno, quello che accade nel Mondo; bisogna essere curiosi, leggere, informarsi, studiare, conversare, dialogare, confrontarsi e mettersi in gioco. La ricerca della propria identità dura tutta la vita e la bellezza sta tutta qui. Ogni giorno ci regala un pezzetto di noi». Infine, per il regista l’arte e il cinema hanno una funzione importante perché permettono a chi ne fruisce di mettersi in discussione e porsi dubbi e domande.

Il film verrà proiettato domani, 29 giugno, a “La Fabbrica” ad Andria, in Contrada Muridano, alle 20.30.