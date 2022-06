È uscito il 16 giugno al cinema con Vision Distribution “Alla Vita”, film d’esordio alla regia per l’attore francese Stéphane Freiss che dirige Riccardo Scamarcio e Lou De Laâge nei panni di Elio ed Esther, un incontro che promette ad entrambi la consapevolezza di ciò che desiderano realmente. Un film, non in primo a dire il vero, la cui fotografia di scena è stata curata dall’andriese Matteo Leonetti. Non nuovo a queste esperienze con i grandi del cinema. Inizia tutto nel lontano 2002 con Ermanno Olmi per poi proseguire un lungo percorso artistico e professionale nell’ambito di produzioni importanti.

I suoi "scatti di luce" riprendono la scena cinematografica, ma è nel backstage che ci sono le foto più eloquenti, dove tutti i lavoratori protagonisti: dai costumisti, ai truccatori, agli addetti alle pulizie e tutti coloro che contribuiscono a restituire il film unico nella sua versione ultimata.

Matteo Leonetti non è nuovo alla collaborazione nell’ambito di film in cui recita l’attore andriese, Riccardo Scamarcio. In queste settimane è stato, infatti, impegnato su un altro set cinematografico allestito tra Sanremo e Chianciano. S'intitola 2 Win il film attualmente in lavorazione per la regia di Stefano Mordini che annovera nel cast Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Volker Bruch. Il film, prodotto da Riccardo Scamarcio, è ispirato a fatti realmente accaduti durante i Mondiali di Rally del 1983, teatro di feroce rivalità tra Germania (Audi) e Italia (Lancia). Nel film, Brühl interpreterà Roland Gumpert che gareggia con Cesare Fiorio (Scamarcio) per vincere il Campionato. Fiorio è quasi certo di perdere ma grazie all'ingegno e all'astuzia risulterà all'altezza della sfida, anche grazie alla sua insolita squadra tra cui il medico e pilota Walter Rohl (Bruch), che accetterà solo di pilotare nei percorsi che gli piacciono.

Ecco, una bella notizia che ci offre, quest’oggi, la possibilità di parlare in positivo di due nostri concittadini a cui va tutto il nostro apprezzamento per i risultati professionali ed artistici.