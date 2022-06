La parrocchia di San Paolo compie 25 anni, il Papa concede l’anno giubilare

La comunità parrocchiale San Paolo Apostolo celebra quest’anno il 25mo anniversario della dedicazione della chiesa. Il vescovo Mons. Luigi Mansi, unitamente al parroco don Vincenzo Chieppa, ha chiesto ed ottenuto dalla Santa Sede un anno giubilare da celebrarsi: “a partire dal 28 Giugno 2022 fino al 29 Giugno 2023”.

«In preparazione al Giubileo d’Argento della Dedicazione della chiesa parrocchiale, che avverrà il prossimo 28 giugno 2022, –commenta il parroco don Vincenzo Chieppa– prendiamo come riferimento la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, al capitolo terzo: “Voi siete di Cristo”, certezza e responsabilità insieme.

Secondo la grazia di Dio che mi è stata data – scrive l’apostolo Paolo ai Corinzi – io ho fatto il mio lavoro; eseguendo il progetto del sapiente Architetto, ho posto le fondamenta dell’edificio. Altri poi devono proseguire la costruzione (cfr. 1 Cor 3,10), ma guai se cambiassero ciò che è stato messo alla base! L’edificio crollerebbe; non sarebbe più l’edificio di Dio, ma un’opera umana, magari anche con intendimenti apparentemente buoni, socialmente validi, tuttavia non sarebbe più la “Chiesa di Dio”. Gesù solo è il fondamento: da nient’altro può essere sostituito. Ogni compromesso con il mondo porta fuori strada. Perciò occorre tanta vigilanza nelle scelte concrete: nell’uso del tempo, ad esempio, nelle proposte educative, nello stile di vita… Se ci chiamiamo cristiani è perché siamo di Cristo; è lui il fondamento della nostra vita. Su di lui, Roccia incrollabile, possiamo costruire insieme, ciascuno portando – secondo i carismi ricevuti – quanto occorre perché l’edificio sia innalzato armoniosamente e risulti saldo e bello. Non bisogna quindi portarvi materiale scadente – come legno, fieno, paglia… – ma pregiato. Alla prova del fuoco, cioè al giudizio finale di Dio, il legno, il fieno, la paglia bruceranno – dice l’apostolo Paolo – resisteranno soltanto l’oro, l’argento, le pietre preziose: il materiale incorruttibile. Ciascuno dunque stia attento a come costruisce, stia attento all’autenticità del materiale di costruzione (cfr. 1 Cor 3,12-13).»

«Passando dalle immagini alla realtà ci domandiamo: -aggiunge il parroco- che cosa bisogna portare per costruire la Chiesa, la comunità parrocchiale? La fede purissima come l’oro; la carità preziosa come perla di rubino, la speranza sempre vivida come lo smeraldo; bisogna portarvi tutte le virtù della vita cristiana: la preghiera, l’obbedienza, l’umiltà, tutto quello che ci rende somiglianti a Dio, che riflette la sua santità e quindi è degno del cristiano, chiamato a vivere secondo il Vangelo. Dice san Paolo in un altro passo delle sue lettere: «In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4, 8). Ecco, tutto questo è materiale adatto a costruire il tempio di Dio, il suo regno di giustizia e di pace, di santità e di amore».

Il programma:

martedì 28 giugno 2022

ore 19:30: Celebrazione Eucaristica e lettura della bolla della Santa Sede per l’indizione dell’anno Giubilare. La S. Messa sarà presieduta dal Vicario Generale della diocesi di Andria don Mimmo Basile.

ore 21:00 “Ho incontrato Francesco”

Spettacolo a cura dei giovanissimi e gruppo ACR della parrocchia

Mercoledì 29 giugno 2022

ore 19:30: Celebrazione nella solennità dei SS. Pietro e Paolo

ore 21:00: Serata di giochi e fraternità in oratorio per ragazzi e famiglie.