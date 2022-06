​«I quartieri di Andria nascondono grandi sofferenze»: lo segnala l’Ufficio di pastorale familiare

Bullismo, violenze, difficoltà economiche, emarginazione sociale, problemi tra coniugi e tra genitori e figli: sono questi i contenuti delle testimonianze raccolte dall’equipe dello Sportello d’ascolto animato dall’Ufficio per la pastorale familiare, diretto da don Francesco Di Corato. È un servizio gratuito offerto dalla diocesi e che in quasi un anno ha accolto oltre venti interventi, un numero non di poco conto considerando anche le fragilità sommerse che non emergono. Si tratta di colloqui trasversali che hanno riguardato diverse età e dinamiche, tutte evidentemente ingigantite dalla pandemia e dal lockdown. «Oggi non ha più senso parlare di “quartieri deviati” perché le fragilità che abbiamo raccolto sono presenti in tutte le zone della città» - sostiene don Francesco che aggiunge: «Spesso sono sofferenze celate e quasi del tutto accettate come se fossero normalità».

Il gruppo dello Sportello d’ascolto è composto da sei volontarie, cinque psicologhe e una logopedista. Per Maddalena Fucci, una delle psicologhe, sembra che la città sia indifferente di fronte alle varie fragilità. «Alcune situazioni legate all’esclusione sociale, al rischio di povertà e al degrado in linea generale hanno richiesto l’intervento di una rete più ampia di professionisti come i servizi sociali» - dichiara.

Questo servizio, valorizzato dalla rete di professionisti, funge da bussola per chi ha bisogno di aiuto e non sa a chi rivolgersi. Ha l’obiettivo di contribuire a ridurre la sofferenza della comunità e a canalizzarla verso contesti che possano dare supporto in maniera adeguata.

Attualmente lo Sportello, che si trova in via San Sebastiano 1, a ridosso di piazza Porta la Barra, è attivo il martedì sera alle 19:30 e il giovedì dalle 9:15 alle 11 e alle 19:30. È anche possibile contattarlo telefonicamente al numero 320 7131936 o via mail all’indirizzo sportellodiascolto2022@gmail.com.