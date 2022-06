Nuovo servizio gestione rifiuti: dal 1 luglio al via la fase di start up

Novità in arrivo dal 1° luglio nel Comune di Andria in materia di servizio di igiene urbana. Per il momento, però, a cambiare sono solo le società che gestiranno le diverse attività previste dall’appalto, con l’A.T.I. composta da GialPlast srl e SiEco s.p.a. che subentra a Sangalli.

Resta invariato il calendario del ritiro porta a porta sia per le Utenze Domestiche che per le Utenze Non Domestiche.

I cittadini dovranno, quindi, continuare a conferire le frazioni seguendo il calendario di raccolta attualmente in uso. L’entrata in vigore delle nuove frequenze di ritiro e la distribuzione del kit di raccolta saranno successivamente comunicate con adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione.

Per ogni informazione e delucidazione sul nuovo servizio di igiene urbana è stato allestito presso la sede municipale in Piazza Trento e Trieste un InfoPoint, attivo a partire dal 1° luglio e aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00. Qui la cittadinanza potrà chiarire, grazie all’ausilio di un ecoinformatore, tutti i dubbi e le incertezze relative al servizio di raccolta.

Un altro strumento molto utile è il numero verde 800959304 (raggiungibile esclusivamente da rete fissa); in alternativa si può contattare il numero 3286955354 (da rete mobile e WhatsApp).

Sono, inoltre, attivi i profili Instagram e la pagina Facebook “Andria Differenzia” per restare aggiornati in tempo reale su tutte le news relative al servizio di igiene urbana, le regole di corretto conferimento da seguire, i servizi on demand.