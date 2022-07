La bellezza di Castel del Monte "deturpata" da prefabbricati destinati a bagni pubblici: così l'ing. Riccardo Ruotolo descrive lo stupore e la rabbia dopo una poetica passeggiata al tramonto presso il maniero federiciano.

«Due luglio 2022. Alle ore 17 la temperatura in città era scesa a 34 gradi, ancora troppi per sentirsi meglio.

Erano diversi anni che mancavo dal Castel del Monte, in nostro gioiello UNESCO, vanto della città e del mondo intero.

Propongo agli amici di recarci su Castel del Monte per trovare una temperatura più accettabile e per rivedere al tramonto il “maniero federiciano”.

Lasciata l’auto, a piedi ci incamminiamo. La temperatura è intorno ai 28 gradi e si incomincia a respirare meglio. Ci fermiamo nei pressi della ex “Taverna Sforza”, oggi quasi un locale della riviera romagnola, e ci godiamo il venticello.

Alle 19,30, a passi lenti, chiacchierando, ci rechiamo verso la sommità. La luce del sole che tramonta dipinge tutto di rosa il Castello, che appare come un gigante possente, di pietra ben piantato nella roccia affiorante.

Il sole sta tramontando e s’intravede il disco arancione posto tra i pini che circondano il Castello. La visione è di una dolcezza che ti riempie il cuore e la brezza delle Murgeci sfiora e ci si sente a proprio agio, lontano dai calori della città.

Il sole sta per annegare nell’orizzonte e, sempre a passi lenti, si torna giù, non più dalla scalinata ma dalla strada.

Decidiamo di scendere, ma non dalla scaletta tra i cespugli della macchia mediterranea, ma dalla strada.

Ad un certo punto intravediamo una costruzione bassa e bianca, posta sul lato sinistro della strada che scende. Pensavo fosse un grande cartellone posto in quel punto strategico per annunciare un grande evento, come quello fatto poco tempo fa dalla “Casa di moda Gucci”.

A sinistra questa immagine, a destra quella del castello: un connubio perfetto, da cartolina.

Quando mi sono avvicinato abbastanza, ho avvertito la sensazione di essere ritornato di colpo nella città rovente, “mi sono saliti i calori” come recita un detto popolare: quella grande macchia bianca difronte al Castello era un doppio blocco prefabbricato di “Gabinetti”, con tanto di sponsor dal nome: “Regione Puglia”.

Ma è mai possibile che possa accadere uno scempio del genere? In bella vista, sotto la “Corona delle Puglie” come chiamò il nostro Castello il grande storico tedesco Ferdinand Gregorovius nel racconto dei suoi viaggi in Italia fatti nella seconda metà dell’Ottocento?

Soprintendenza, Regione, Comune, si sono resi conto dello sconcio perpetrato?

Voglio sperare che sia una collocazione provvisoria (cioè di pochi mesi, che poi diventano anni). Eppure, proprio lì sotto, dove prima c’erano i “Gabinetti”, come ancora un grosso cippo di pietra in modo discreto attesta, esiste un piccolo piazzale nascosto, sufficiente a contenere il doppio dei moduli WC ora presenti sulla strada, che potevano essere lì collocali senza scalino, come quello oggi esistente, raggiungibile sia con scaletta sia con un piccolo e facile sentiero lungo non più di una quindicina di metri e percorribile anche dai diversamente abili accompagnati: questo piazzaletto è completamente nascosto alla vista di tutti.

Tutta la bellezza che poco prima mi aveva riempito l’anima, si è tramutata in rabbia.

Possibile che abbiamo questo tipo di attenzioni per il nostro patrimonio storico-culturale?»