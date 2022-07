Un’occasione per commemorare e, allo stesso tempo, riflettere sulla situazione attuale dell’assistenzialismo e delle politiche sociali attive nella città di Andria e, soprattutto, per sottolineare, una volta in più, la necessità di cooperare per dar vita a progetti duratori e concreti, con al centro il benessere di ogni individuo.

Il 1° Memorial Giuseppe Tesse e Maria Quaquarelli si terrà il giorno giovedì 14 luglio 2022 a partire dalle ore 11:00 presso il Centro Diurno di Andria sito in via Linneo.

L’evento sarà incentrato sul ricordo appassionato e commosso delle due persone sopracitate- Giuseppe Tesse e Maria Quaquarelli- due figure speciali, decedute prematuramente, da sempre promotori del progetto sociale “Dopo di noi” rivolto a diversamente abili e soggetti fragili, per assicurarne una garanzia assistenziale che vada al di là della sfera familiare.

Parteciperanno all’evento familiari e amici di Giuseppe Tesse e Maria Quaquarelli, i parroci Don Sergio Di Nanni e Don Nicola Chieppa rispettivamente della Chiesa San Giuseppe Artigiano e San Paolo Apostolo di Andria, oltre ad esponenti del Centro Diurno e di diverse associazioni andriesi, compresa la sopracitata “Oltre il Muro”, promotrice dell’evento nella figura del suo Pres. Giuseppe Pistillo; in primis grande amico dei compianti Giuseppe e Maria.

È attesa la partecipazione del Sindaco della Città di Andria Avv. Giovanna Bruno, del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Vurchio, dell’Assessorato alla Persona, con la partecipazione dell’Ins. Addolorata Conversano, dell’Assessorato al Futuro, con la partecipazione della Dott.ssa Viviana Rosaria Di Leo, della Dirigente dei Servizi Sociali Dott.ssa Ottavia Matera, del Direttore Generale dell’ASL BT Dott.ssa Tiziana Dimatteo, del Direttore DSM ASL BT Dott. Giuseppe Barrasso.

Relatore dell’incontro sarà Riccardo Alicino, supportato dal Direttore del CSM e del Centro Diurno Dott. Filippo Iovine edal Presidente del CALCIT Nicola Mariano.Ma