In fase di potenziamento gli interventi a favore di persone che vivono povertà estrema o marginalità

Finanziato il progetto predisposto dal settore Servizi sociali per potenziare gli interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. È un contributo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sulle risorse dell’iniziativa React-EU. «Si tratta di un finanziamento di 134.000.00 € per interventi di contrasto alla povertà e alla grave marginalità – spiega l’assessora alla Persona, Dora Conversano – in parte a copertura e ristoro delle spese già sostenute sul bilancio comunale durante il periodo pandemico, in parte per l’implementazione di un Centro-servizi e fermo posta». Il progetto fa parte di un più ampio programma di contrasto alla povertà estrema e alla marginalità a cui concorrerà anche il PNRR, con un’iniziativa già candidata a finanziamento e positivamente valutata.

«A breve partirà una procedura di co-progettazione – sottolinea ancora l’assessora Conversano – con tutte le realtà associative che si occupano di povertà estrema e che già si sono confrontate nei tavoli di concertazione attivati per la predisposizione del nuovo Piano di Zona. Ad organizzazioni come la Cooperativa Sociale Migrantes-Liberi, Casa Accoglienza “Santa Maria Goretti”, Confraternita Misericordia, Caritas Diocesana e Croce Rossa, riconosciamo il merito di affrontare con dedizione un lavoro difficile e complesso, che nei periodi di lavoro stagionale, ad esempio, con la presenza di numerosi migranti senza fissa dimora diviene particolarmente intenso. Il Pronto intervento sociale - conclude l’assessora Dora Conversano - è un livello essenziale delle prestazioni sociali che il settore Sociale ha organizzato da alcuni anni, e vede offrire servizi diversi: mensa, alloggio notturno, fornitura indumenti e beni di prima necessità».