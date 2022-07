Tamponi rapidi con esito positivo non segnalati all’Asl: così aumentano i contagi da Coronavirus

Assembramenti e scarso utilizzo delle mascherine sono le maggiori cause che stanno favorendo l’aumento dei contagi da Coronavirus. Evidentemente, però, non sono le uniche. Diffuso è, infatti, l’utilizzo di tamponi rapidi "domestici" per capire se si è stati o no contagiati. Fin qui nessun problema, se non fosse che alla conferma della positività non segue la segnalazione all’Asl, con la possibilità, quindi, di trasgredire l’obbligo di isolamento. Ad Andria il 50% dei positivi reali sarebbe individuato proprio con tampone rapido e, dunque, non segnalato.

Attualmente la variante più diffusa è la Omicron 5, caratterizzata da un’elevata contagiosità: basta essere, infatti, nelle immediate vicinanze di un positivo e in poco tempo contrarre il virus. A proposito dei sintomi, invece, si segnalano raffreddore in primis e, poi, febbre, poca tosse, mal di testa e mal di gola. Quasi inesistenti le difficoltà respiratorie. Dunque, sintomi cambiati, più superficiali ma, comunque, da non sottovalutare.

«Raccomandiamo sempre di dichiarare la positività individuata con tampone domestico - ribadisce la dottoressa Stefania Menolascina, dirigente medico del servizio di igiene e sanità pubblica dell’asl Bat - o comunque di confermarla con un tampone tracciato in farmacia».

Come conferma la Menolascina, il virus, che sta colpendo anche diversi operatori sanitari, varia continuamente per sopravvivere. «Sta costruendo una sua vita e tenta di resistere: più circola, maggiori sono le possibilità che cambi e si adatti. Proprio a causa di queste varianti potremmo andare incontro ad un autunno “caldo”». Infine, una parentesi sulla questione vaccini: «L’orientamento prevalente è quello di prevedere la quarta dose per gli over 80 - conclude Menolascina - ma nelle sedi tecnico-scientifiche ci si sta interrogando se includere anche i settantenni».

Rimane comunque qualche questione aperta: i tamponi rapidi si trovano a prezzi modici (sulle più note catene di vendita online si arriva anche a poco più di 1€ a pezzo), per cui diventa naturale ricorrere a questo metodo decisamente più economico. Questo però, come già segnalato, in molti casi diventa l'escamotage per evitare l'isolamento e contribuire a diffondere ulteriormente il virus. Come gestire efficacemente questa "falla" nel sistema?

In ogni caso, ribadiamo l'invito alla prudenza per cautelare soprattutto i fragili e il sistema sanitario, che già in questo mese patisce per l'aumento dei ricoveri, per l'ennesima volta, nelle terapie intensive.