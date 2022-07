Domeniche e festivi sospesa chiusura al traffico su Corso Cavour

Più di un anno fa, per tutti i sabato dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e le domeniche dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00 fu previsto il divieto di transito a tutti i veicoli (eccetto ambulanze, forze di polizia, veicoli in soccorso e veicoli di residenti per accesso e uscita passi carrabili su corso Cavour) nel tratto compreso su Corso Cavour nel tratto compreso tra Viale Venezia Giulia e Viale Roma (attraversamento di Via Torino–Via Duca degli Abruzzi escluso).

In funzione di tale decisione fu prevista la chiusura temporanea e limitatamente ai soli giorni interessati di Via L. Bonomo nel tratto da Via P. Amedeo a Via Savoia per tutti i veicoli eccetto residenti di Via Savoia e Via L. Bonomo tratto chiuso, e di Via L. Bonomo tratto da Via Savoia eccetto residenti per accesso uscita Passi Carrabili autorizzati e il senso unico di marcia a tutti i veicoli su Via Savoia, da Via L. Bonomo a Via Duca di Genova, predisponendo che i veicoli in percorrenza su Via L. Bonomo giungano sulle intersezioni di Via P. Amedeo e Via Savoia con l'obbligo di svoltare a destra.

A seguito di nota inviata dall’Assessore al ramo, Pasquale Colasuonno, è stata predisposta la sospensione del divieto limitatamente alla fascia oraria mattutina delle domeniche e festivi, dalle ore 10:30 alle ore 13:30 sino al 15 settembre considerato lo scarso traffico veicolare.