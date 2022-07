Piscine private a uso collettivo: siamo sicuri che tutto sia a norma?

Con l’arrivo della bella stagione si diffondono party ed eventi in piscina a cui partecipano numerose persone che, pagando un ticket d’ingresso, usufruiscono dei servizi offerti.

Ed è proprio la partecipazione massiccia a queste iniziative che meriterebbe alcuni approfondimenti da parte degli enti preposti ai controlli.

Come segnalatoci, sarebbe opportuno conoscere se ci siano controlli, se siano rispettate tutte le norme igienico sanitarie sul trattamento dell’acqua contenuta nelle piscine e se ci siano quelle barriere igienico-sanitarie previste dalla norma (doccia, vasca lavapiedi, ecc…) visto che, in alcune occasioni, «sembra di stare a fare il bagno in uno stagno. Stamattina ho accompagnato mio figlio in una di queste piscine e l'acqua non era scura, di più! In città come Molfetta e Giovinazzo va comunicata l'apertura al Comune e poi si predispongono opportune analisi anche periodiche: e ad Andria?», si chiede un lettore.

L'attenzione oltretutto dovrebbe essere maggiore in un periodo come quello che stiamo vivendo dove i casi di Covid aumentano di giorno in giorno. Per non parlare delle condizioni dei servizi igienici utilizzati più volte al giorno dai frequentatori delle strutture.

A tale problema, si aggiunge anche quello legato alla sicurezza degli utenti e che tocca diversi aspetti come per esempio, le dimensioni del bordo vasca e l’installazione di idonea pavimentazione antitrauma che non è solo antiscivolo ma anche antimuffa, la presenza del bagnino e la dotazione delle piscine di un sistema organizzato di primo soccorso e vie di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

Per non parlare del rispetto di tutta la normativa legata all’esercizio dell’attività economica di chi organizza questi eventi.

L’impresa economica è giusta e sacrosanta, per cui, senza voler puntare il dito contro chi opera nel settore, si vuole aprire una riflessione, anche alla luce di diverse segnalazioni di situazioni non proprio rispettose della legge, affinché il tutto si svolga secondo le norme per evitare di dover dare notizie di cronaca di incidenti o altro che potevano essere evitati con gli accorgimenti del caso.