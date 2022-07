Montaruli: «È stata verificata la stabilità degli altri alberi in occasione del mercato di lunedì?»

Lunedì scorso, 4 luglio, un grosso ramo di un albero di pino è caduto in via Walter Chiari, dove si svolge il mercato settimanale del lunedì e gli ambulanti, ora, non si sentono per nulla tranquilli.

Dall’Associazione di rappresentanza “CasAmbulanti” è Savino Montaruli ad esternare tale preoccupazione dichiarando: «lo scorso lunedì la caduta del grosso ramo è avvenuta alle 18,30 circa ma se fosse accaduto la mattina, mentre era in corso di svolgimento il mercato settimanale che vede le postazioni di vendita proprio allocate in via Walter Chiari, non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere agli operatori ed agli avventori.

Spero, anzi ne sono certo ma se così non fosse sarebbe drammatico, che si sia dato luogo ad una verifica capillare e totale della stabilità e dello stato di salute di tutti gli alberi presenti nell’intera area mercatale al fine di evitare che ciò che per puro caso e per volontà divina non è accaduto lunedì scorso possa verificarsi, invece, in qualche altro giorno di mercato.

Non sappiamo a che punto siano le indagini per appurare le responsabilità eventualmente riconducibili a chi dovrebbe garantire la manutenzione del verde pubblico sta di fatto che non si può continuare a rischiare mettendo a repentaglio la vita delle persone.

Le risposta tardano ad arrivare e questa è un’aggravante imperdonabile per chi vorrebbe continuare a governare la città in questo stato di confusione e disorientamento. Non ci sono più scuse».