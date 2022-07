12 luglio 2016. Il racconto di una superstite: «Sento un profondo senso di colpa»

Quando pensa alle vittime di quella tragedia, Valentina Achille prova un senso di colpa perché sarebbe potuta essere al posto di qualcuna di loro. Il 12 luglio 2016 lei, ventitreenne di Trani, viaggiava da Bari verso Andria dove avrebbe incontrato sua sorella. Tornava dall’università. Qualche ora prima aveva consegnato la tesi alla sua relatrice che per il ritardo non le aveva permesso di prendere il treno precedente. Una chiara dimostrazione di come siano incrociati i nostri destini.

«Ricordo che io e Gabriele, una delle vittime, siamo entrati insieme - dice - lui ha preso una direzione, ha proseguito verso sinistra, io, invece, sono rimasta in quello stesso vagone. Sarei potuta essere io al suo posto. Penso anche a Jolanda che ha la mia stessa età. È come se quel 12 luglio fossi morta con loro e, poi, mi fossi svegliata».

Ha in mente il caldo, le cicale e l’odore del gas dopo l’impatto. Sentiva forte la paura che da un momento all’altro potesse essere schiacciata da un altro treno o invasa da un’esplosione.

Valentina ha lasciato andar via tanti dettagli. Ma c’è qualcosa che ricorda perfettamente: la perdita di controllo del suo corpo. «Improvvisamente ho perso la capacità di rimanere seduta: allo scontro tra i due mezzi il mio corpo è andato contro il tavolino, è ritornato indietro come una frusta e, poi, mi sono ritrovata a terra. In quegli attimi la mia testa si chiedeva che cosa stesse accadendo senza ottenere alcuna risposta». Ogni anno quando arriva luglio è assalita anche da un sentimento di angoscia perché pensa a quello che provano i familiari di chi non c’è più.

Oggi Valentina ha 29 anni, è assistente sociale e collabora con un centro antiviolenza di Trani. Ha aspettato cinque anni per prendere un treno. Sul primo dopo il 12 luglio 2016 è salita, infatti, solo lo scorso anno. «È successo perché non avrei potuto prendere altri mezzi, sino a quel momento sentivo un blocco, anche il solo rumore mi inquietava».

Quel giorno ha cambiato la vita della ventinovenne che ora affronta le giornate proiettata al “qui e ora”, cerca di sorridere e trovare un senso buono per ogni cosa. «Quella mattina avevo litigato con mia madre. Mentre il mio corpo rimbalzava, temevo di morire senza aver fatto pace con lei».

In quei giorni di dolore e sofferenza, era evidente la solidarietà che la città manifestava verso sé stessa e verso i parenti delle vittime. Era come se si fosse stretta in un grande abbraccio. Nel giorno dei funerali, mentre la comunità era chiusa nel suo lutto, anche il cielo con la pioggia piangeva i suoi figli.