L'arch. Michele Galentino: «A proposito della nascita di un pessimo PRG, figlio della fretta»

In risposta alla nota pubblicata da Vincenzo D'Avanzo relativa all'analisi storica che portò all'approvazione del P.R.G., interviene l'arch. Michele Galentino, attento professionista e protagonista della storia urbanistica andriese:

«Caro Vincenzo, ho letto con vivo piacere la tua narrazione sulla “storia” del nostro P.R.G. Lettura sempre gradevole per forma e contenuto. Però, per amore di verità, qualche precisazione mi pare necessaria.

Premesso che nel quartetto dei progettisti che ha firmato il P.R.G non figura nessuno del P.C.I. aggiungo che lo strumento urbanistico generale è poi diventato appannaggio di uno solo (il quale in seguito ha ipotecato, con l’assisto di più di un personaggio locale, il futuro edilizio ed urbanistico della città) e non si è mai capito come e perché.

Non pare anche a te che la Città possa e debba sapere chi e perché si dissociò al punto da depositare le carte presso un Notaio? Quel gesto era una minaccia o una denuncia? Cosa c’è stato dietro questa sceneggiata.

Quanto ai condizionamenti esterni cui fai giustamente riferimento, per non alimentare qualunquismo (oggi si chiama populismo?) vogliamo circoscrivere l’ambito precisando in quale partito avvenivano tali ricatti?

«Ecco comparire l’assessore regionale all’urbanistica, (ricordo un nome: Lillino Di Gioia, sbaglio?) se non lo approvate voi stasera lo farò approvare da un commissario ad acta». Cioè non dice che farà approvare un piano regolatore, no, farà approvare quello». È il tuo racconto semplificato.

Mi verrebbe spontanea una parola forte, ma te la risparmio: l’Assessore Regionale per commissariare una città a darsi il P.R.G. deve seguire tutta una lunga procedura. Diciamo pure che c’era una scadenza non rinviabile. E cioè che la maggioranza uscente, e la D.C. in particolare, aveva bisogno della coccarda del P.R.G. da esibire nell’imminente campagna elettorale.

Si strumentalizzò di tutto, anche l’abusivismo di necessità (ormai reciso alla radice dalle leggi sopravvenute) frutto solo di spregiudicata speculazione fondiaria, motivo conduttore che arrivò a teorizzare il “meglio un cattivo P.R.G. che non nessun P.R.G.”.

Nasce così un pessimo P.R.G. -che la Regione aggiustò in minima parte eliminando parecchie fantasiose previsioni- figlio della fretta.

Più oltre fai un accenno al vice capogruppo del P.C.I. che avrebbe risposto “non so niente”. Qui è sempre la memoria che la fa da protagonista assente. Domando: pare a te possibile che un Consigliere Comunale del P.C.I., vieppiù il vice capogruppo, si accingesse a partecipare al Consiglio senza conoscere l’argomento da trattare?

Dico solo non si era ancora nel 2000: i partiti erano una cosa seria e responsabile!

Più oltre affermi: il Consiglio approva.

Vogliamo puntualizzare “a maggioranza”? Perché il P.C.I., contrario a quell’abominevole lavoro, al solo scopo di non offrire il fianco a speculazioni demagogiche si limitò all’astensione pur di non assumerne paternità innaturali.

Aggiungi, quindi, “Anche il successivo consiglio, quello nato dalle ceneri di tangentopoli e che pure avrebbe potuto correggerlo dopo le osservazioni della regione, lo approva senza clamore.”

Qualche particolare anche qui occorre. C’è una lunga delibera di C. C. che ben racconta quanto l’opposizione abbia lottato per dibattere nel merito.

Ma, da parte della maggioranza, frattanto cambiata (io dico politicamente in peggio), si doveva velocemente approvare in via definitiva il P.R.G. perché l’allora Sindaco aveva il termine non rinviabile della presentazione della propria candidatura alla Camera.

Ancora una volta il nostro P.R.G. doveva fare da coccarda per una campagna elettorale e la sua sorte era quella di essere FIGLIO DELLA FRETTA.

Tu m’insegni come sono i figli che partorisce la gatta frettolosa: CIECHI!.

Occorre aggiungere che anche in questa occasione la sinistra -ormai Rifondazione Comunista- richiama l’esigenza che Andria necessitasse semplicemente di un buon vasto Piano di Recupero (oggi si chiama Rigenerazione Urbana) e ripete responsabilmente di non votare contro per evitare strumentalizzazioni politiche e si astiene per non condivisione dei contenuti del P.R.G.

Da quel sciagurato giorno e per oltre venti anni la Città con quella sventurata operazione, assolutamente priva di contenuti socio culturali e qualitativi (però c’era la quantità, pessima ma c’era, lo sviluppo era stato proporzionato per una popolazione che doveva crescere fino a 135.000 abitanti e oltre) è vissuta attuando ancora il vecchio vituperato Programma di Fabbricazione.

Ancora una domanda legittima: “perché tutto questo”? Credo avremo occasione per approfondire e ben individuare motivi e persone responsabili. Mi limito ad un invito: approfondiamo il ruolo della media e alta borghesia ad Andria nella questione del regime dei suoli e ci arricchiremmo di tante spiegazioni e tanti perché. Ma non è il momento.

Concludi con una bella e sana denuncia.

«E’ tempo di porre rimedio ai danni che continua a produrre questo P.R.G….»

Diciamola tutta.

Questo è un P.R.G. nato male e gestito peggio. Forse per questo, da fine politico e attento osservatore, hai inserito la tua riflessione in un articolo sulle “sterpaglie”.

Le quantità di colate di cemento illegittimamente autorizzate, favorite anche dalla politica monetaria delle banche, non si erano mai viste. Non ci siamo fatto mancare niente, neanche l’assalto alle aree destinate a standard, col che sopprimendo ogni possibilità di spazi a verde nella città consolidata.

Una profonda amarezza ti coglie se consideri che frattanto l’Italia, e di conseguenza Andria, viene colpita da due terribili flagelli. La burocrazia impossibile, che ammazza sul nascere ogni buon proposito dei cittadini di utilizzare in modo sano e responsabile il territorio e, peggio ancora, la densificazione. Si leggi bene: densificazione, cioè aumento della densità della città consolidata come se la stessa fosse dotata di spazi sufficienti da consentire quest’altro scempio.

Concludi con un suggerimento alla Sindaco ad esaltare il ruolo della mano pubblica nel settore nella certezza che funga da ragionevole volano per il privato.

Ebbene i primi segnali ci sono, dalla candidatura ai finanziamenti del PNRR, a quelli regionali per l’ospedale e le strade, etc.

Ti aggiungo che frattanto è stato approntato un lavoro degno di nota sulle norme del P.R.G. per agevolare la rigorosa applicazione delle stesse a favore e non contro il cittadino. Ti sembra poco? Il viatico fa ben sperare e le persone pure. Cambiare si può! Se non ora quando?

Adesso prepariamoci tutti ai soliti attacchi strumentali di chi vuole cambiare tutto per non cambiare niente. C’è un tempo per ogni cosa, oggi possiamo dire che si possono gettare le basi per una svolta significativa in materia di ambiente costruito e non, guardando dritto al P.U.G. ed al consumo zero del territorio.

I detrattori - conclude Galentino - ci impegniamo ad arricchirli solo di rispetto per le loro idee ma non di condivisione o indifferenza, bensì nella ferma determinazione che questa volta, forse per Andria è l’ultima, c’è anzitutto la salvaguardia del preminente interesse pubblico».