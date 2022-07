Passaggio pedonale di via Ospedaletto illuminato e dotato di paletti per evitare le bici elettriche

«Sollecitati dai residenti abbiamo illuminato il nuovo passaggio pedonale di via Ospedaletto, e abbiamo dotato l’attraversamento di paletti così da scoraggiare, o rallentare, la corsa delle solite bici elettriche selvagge». A darne notizia è l'assessore Pasquale Colasuonno che interviene a pochi giorni dalla chiusura del passaggio a livello di via Ospedaletto per i lavori di interramento ferroviario.

«I pali non potevano essere messi più vicini di così altrimenti avrebbero impedito il passaggio a passeggini e sedie a rotelle.

Ringrazio tutti i cittadini che in questo frangente così delicato per la mobilità in città, si stanno dimostrando responsabili e collaborativi.

Grazie alla stretta collaborazione fra dirigenza, struttura e cittadini, riusciamo a mettere in campo piccoli accorgimenti che rendono Andria sempre un pochino più vivibile»