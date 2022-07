Il bilancio degli Esami di Stato all’Istituto “G. Colasanto”

Dopo gli Esami di Stato è tempo di bilanci per le scuole, in quanto essi costituiscono un importante banco di prova per commisurare l’efficacia dell’azione didattica ed educativa svolta nel corso dell’anno scolastico e dell’intero curricolo. Per questo motivo siamo andati all’IISS “G. Colasanto” di Andria, per avere informazioni più precise sui risultati conseguiti dagli alunni che, anche quest’anno, ci dicono, sono stati decisamente positivi.

Ricordiamo che questo istituto ha quattro indirizzi, due liceali e due professionali:

• Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale,

• Promozione Commerciale Pubblicitaria,

• Liceo artistico (indirizzi Grafica e Audiovisivo e Multimedia).

«Preside, come sono andati quest’anno gli Esami di Stato al Colasanto?»

«Molto bene, senz’altro in linea con le nostre aspettative. Come è avvenuto negli anni scorsi, infatti, si conferma una linea di tendenza che vede la nostra scuola ai primi posti nel rendimento scolastico degli studenti. Questo ci conforta sull’efficacia delle strategie educative, didattiche ed organizzative messe in atto, che hanno consentito agli alunni e alle alunne del nostro Istituto di raggiungere altissimi livelli di preparazione».

«Si spieghi meglio».

«Anche quest’anno le due sezioni del Liceo Artistico, hanno totalizzato complessivamente due 100 e due 100 e lode, cui vanno aggiunti i 100 conseguiti da due alunni diversamente abili con la programmazione differenziata. Il risultato è veramente significativo anche dal punto di vista percentuale, se si tiene conto che i candidati della commissione erano in tutto ventisei. Anche nelle due commissioni dell’Indirizzo Servizi Socio-Sanitari, vi sono stati nove 100, cui si devono aggiungere, anche in questo caso, i quattro 100 conseguiti dai candidati diversamente abili che seguivano una programmazione differenziata, a testimonianza delle grandi capacità inclusive di questo istituto, in cui è possibile valorizzare gli alunni provenienti da situazioni di svantaggio, anche grave, che ogni anno giungono numerosi, attirati dalla sensibilità dei docenti e dalla calorosa accoglienza di tutto il personale».

«Preside, qual è secondo lei il segreto di questo importante successo agli esami di stato?»

«In primo luogo le qualità intellettuali e il desiderio di apprendere degli alunni, che si sono impegnati notevolmente nello studio, seguiti con grande attenzione, dedizione e competenza dai loro docenti. In secondo luogo, la politica scolastica perseguita negli ultimi quattro anni dal “Colasanto”, tesa a valorizzare le eccellenze, anche mediante uno straordinario numero di progetti e iniziative di grandissimo spessore culturale. Da non sottovalutare, inoltre, la presenza degli sportello didattici per discipline come Italiano, Matematica e Diritto, accessibili per l’intero anno scolastico a tutti gli alunni, anche a quelli desiderosi di migliorare il proprio profitto, nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze, cui bisogna aggiungere una capillare organizzazione delle attività di recupero in quasi tutte le discipline. Nell’Istituto, inoltre, si respira un’atmosfera particolare, che ha stimolato notevolmente gli alunni eccellenti, influendo anche su quelli meno preparati, ma ugualmente volenterosi. Si tratta di un processo di empowerment, tramite il quale la stessa istituzione, con le sue regole e le sue procedure, garantisce lo sviluppo delle competenze di coloro che ne fanno parte».

«Con quale auspicio vuole concludere questa intervista?»

«Mi auguro che col prossimo Piano Triennale dell’Offerta formativa 2022/2025 sia possibile coinvolgere sempre più le realtà culturali, istituzionali, sociali ed economiche della nostra città, mettendo a disposizione di tutta la comunità il nostro sapere, il nostro entusiasmo e le nostre strutture».