Al via in Puglia la quarta dose di vaccino anti Covid agli over 60 e ai fragili over 12

«Le vaccinazioni anti Covid in Puglia non si sono mai fermate ma adesso si apre una fase nuova con l’avvio della quarta dose per gli over 60 e per chi ha fragilità»: con queste parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, annuncia l’estensione della quarta iniezione di vaccino a chi ha più di 60 anni.

«Massima attenzione – ribadisce Emiliano - verrà data ai cittadini con fragilità per i quali il richiamo con la quarta dose è consigliato dai 12 anni in su: i centri specialistici di cura – aggiunge - daranno nuovo impulso alle chiamate attive per garantire le somministrazioni e promuovere anche sessioni vaccinali a loro dedicate».

La Regione fa sapere che sul suo portale istituzionale (https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/sedi-vaccinali) si possono consultare le sedi vaccinali operative con gli orari di apertura. Allo stesso link è disponibile anche l’elenco delle farmacie, divise per provincia.

«Il piano predisposto potrà essere aggiornato e potenziato in base alla domanda di vaccinazione da parte della popolazione - spiega il direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro -. Gli Uffici sono costantemente al lavoro per monitorare l’andamento delle operazioni. Al momento si può accedere negli hub a sportello – precisa - ma per garantire la migliore gestione dei flussi di persone stiamo riattivando anche la modalità di prenotazione online, un servizio che sarà disponibile nei prossimi giorni».