«La politica è più difficile della fisica»: la nota dell’associazione “Compagni di viaggio”

«Piazza Umberto I verrà restaurata. Ma non servivano i parcheggi per il centro storico?»: è una delle domande che pone l'associazione "Compagni di viaggio" in un documento, firmato da Gianni Civita, Michele D’Amore e Riccardo Suriano, in cui vengono poste anche altre domande: «Non esisteva un progetto di finanza per ricavare posti auto sotto Piazza Umberto I, a “costo zero” per il comune, e con cui, quindi, sempre a “costo zero” si poteva sistemare anche la piazza? - aggiungono i firmatari - magari questo finanziamento si sarebbe potuto utilizzare per “rigenerare” un altro luogo cittadino. E comunque, i parcheggi per lo sviluppo futuro del nostro centro storico dove saranno individuati? Inoltre, avendo poco personale comunale per fare le gare, non sarebbe stato meglio dare la precedenza, ad esempio, alla gara per la sistemazione delle strade?».

L'associazione pone, poi, un'altra questione: «In quale nazione del mondo può succedere che una azienda ferroviaria sulla cui linea c’è stato un incidente con tanti morti, in seguito riceve la proroga della gestione di quella stessa linea ferroviaria e le vengono affidati i soldi pubblici per sistemarla e poi ancora ci mette un bel po' di tempo per riaprirla al pubblico?».

Infine, le novità sulla scuola: «Dal Ministero dell’Istruzione sono stati assegnati circa 240mila euro ad Andria, per far ripartire l'assistenza specialistica ai bambini diversamente abili nelle scuole, servizio interrotto da anni a causa delle note difficoltà economiche del nostro comune. Ma tra quanti anni - precisano - riceveranno i loro compensi coloro che all’epoca hanno svolto questo servizio? Sono tra i creditori più sfortunati, poiché quelli "normali” attendono una media di 200 giorni per essere pagati dal Comune di Andria».