L’USB invita la Sindaca e l’Amministratore di Multiservice ad un confronto con i lavoratori

L’Unione Sindacale di Base organizza per mercoledì 20 Luglio un'assemblea dei lavoratori per discutere delle prospettive di Andriamultiservice. Oltre alla sindaca Giovanna Bruno, l'invito è stato esteso anche all'amministratore unico della società.



«Lo scorso 22 Aprile il Consiglio comunale - scrive in una nota l'USB - su proposta della Giunta, ha approvato la Delibera in cui si affidano per il triennio 2022/2024 i Servizi, in House, alla Multiservizi. Una deliberazione - si legge - che, seppur non soddisfa totalmente le richieste dei Lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali, pone le basi per superare l’attuale impasse creatosi con lo stato di “crisi” del Socio e permette un rilancio delle attività svolte dalla Multiservice del Comune. Ciò nonostante registriamo che a tutt’oggi non sono ancora stati sottoscritti i relativi contratti (vi è solo una Deliberazione Dirigenziale di proroga)».

«È evidente - si precisa - che tale situazione provoca smarrimento tra i lavoratori e preoccupazione per le Organizzazioni Sindacali. Oggi è necessario - si conclude - fare un passaggio con le maestranze tutte, l’Amministrazione Comunale e il management aziendale per affrontare, a viso aperto e con serenità, eventuali criticità e superare tale situazione mettendo a conoscenza tutte/i dello stato dell’arte».