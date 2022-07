Nuovo servizio rifiuti: sit-in dei lavoratori a Palazzo di Città

Cantiere senz’acqua potabile e corrente, mancanza di personale, minacce per chi non fa doppi turni ma, soprattutto, mezzi insufficienti e che perdono liquame: sono i motivi per cui un gruppo di lavoratori delle imprese che dallo scorso 1° luglio si occupano del servizio di igiene urbana, Gial Plast srl e SiEco spa, si è presentato dinanzi a Palazzo di Città. Chiedono una soluzione immediata a questi problemi.

Una delegazione di operai è stata accolta e ascoltata dalla sindaca, Giovanna Bruno. «Siamo nella fase di start up – ha spiegato la Bruno – quindi, in tempo per intervenire con le aziende per limare queste eventuali difficoltà. È chiaro – ha continuato - che ci sono posizioni contrapposte perché gli operai sono abituati a un modo di lavorare differente ma è una nuova fase e, dunque, come ogni nuovo inizio dobbiamo mettere a punto il rodaggio».

Intanto, il prossimo 19 luglio ci sarà un confronto tra i vertici delle imprese, le parti sindacali e quelle politico – istituzionali.