Da oggi chiuso il sottopasso di via Bisceglie nelle ore notturne

Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.191 del 13/07/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, per consentire di effettuare i lavori di demolizione delle spalle e dei muri del vecchio impalcato metallico ferroviario nelle inderogabili condizioni di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha istituito LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE e PEDONALE su Via BISCEGLIE, nel tratto compreso tra il civ. 88 e il civ. 152:

– dalle ore 22:00 di VENERDÌ 15 LUGLIO, alle ore 06:00 di SABATO 16 LUGLIO 2022;

– dalle ore 22:00 di SABATO 16 LUGLIO 2022, alle ore 06:00 di DOMENICA 17 LUGLIO 2022.

In corrispondenza degli incroci di Via Bisceglie con Via Verdi, Via Asiago, Via Mozart, Via Gerusalemme, Via Maraldo, Via Belgrado e Via Tirana saranno predisposti preavvisi indicanti: SOTTOPASSO DI VIA BISCEGLIE CHIUSO AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, dalle ore 22:00 di VENERDÌ 15 LUGLIO alle ore 06:00 di SABATO 16 LUGLIO 2022, dalle ore 22:00 di SABATO 16 LUGLIO alle ore 06:00 di DOMENICA 17 LUGLIO 2022.